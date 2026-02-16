Svizzera, treno deraglia per una valanga: diversi feriti

Un treno con a bordo circa 80 persone è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga. L'incidente è avvenuto nei pressi di Hohtenn, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Secondo quanto ha riferito la polizia cantonale, diverse persone sarebbero rimaste ferite. «Non vi sono Italiani coinvolti nell'incidente ferroviario di questa mattina nel Canton Vallese». Lo comunica l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, dopo il deragliamento. La polizia vallese afferma su X che circa 30 persone sono state evacuate dal treno regionale.

Attualmente la circolazione dei treni sulla linea Frutigen - Brig è interrotta e lo stop potrebbe protrarsi almeno fino alle 16 di domani, 17 febbraio.