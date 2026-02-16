Crans-Montana, pm Roma disporrà maxi consulenza medico legale

I magistrati, che hanno aperto un'indagine per disastro e omicidio colposo, acquisiranno la documentazione sugli italiani coinvolti per affidarla a consulenti

I pm di Roma disporranno una maxi consulenza medico legale in riferimento alle vittime italiane della strage di Crans-Montana che ha provocato 41 morti. I magistrati di piazzale Clodio, che hanno aperto un fascicolo di indagine per disastro e omicidio colposo, acquisiranno tutta la documentazione medica sugli italiani coinvolti nell'incendio per affidarla a consulenti per un lavoro ad ampio spettro. Sul fronte dell'indagine, in base a quanto si apprende, sono in corso da alcuni giorni le audizioni dei feriti affidate alla Squadra Mobile ed è stato disposto anche il sequestro dei telefoni cellulari per verificare la presenza di foto o video della tragica notte che possano fornire elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti.