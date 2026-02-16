Minacce a don Patriciello: rafforzati servizi di controllo e tutela

Saranno rafforzati i servizi di controllo del territorio a Caivano e di tutela personale per don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde che ha ricevuto altre minacce e già da anni vive sotto scorta. È stato deciso durante una riunione coordinamento delle forze di polizia, tenuta in serata presso il comune di Caivano, presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. «Abbiamo valutato le misure e il contesto in cui è maturata questa situazione - dice all'agenzia di stampa Agi il prefetto - e ovviamente per quel che compete la prefettura e le forze di polizia in questa fase, l'attività di un rafforzamento delle misure di controllo del territorio e di tutela personale». Attività che saranno rafforzate anche grazie a «una serie di elementi e indicatori che abbiamo, tecnicamente». Alla riunione ha partecipato anche il capo della Procura di Napoli Nord, Domenico Airoma. Prima di rientrare a Napoli, il prefetto Michele di Bari si è recato nella «parrocchia per esprimere doverosamente la nostra vicinanza a Don Patriciello».