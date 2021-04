La visita del commissario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo al padiglione della Fiera di Bergamo in cui verranno allestite complessivamente 30 linee vaccinali che si aggiungeranno alle 6 già esistenti e dedicate agli over 80 e alle persone più vulnerabili, 31 marzo 2021. - ANSA/UFFICIO STAMPA COMMISSARIO STRAORDINARIO COVID 19

Le dosi scarseggiano e due Regioni annunciano l'impossibilità di proseguire la campagna vaccinale. Il Lazio ha dato tempo 24 ore: se non arrivano i 122 mila vaccini di Astrazeneca previsti, "siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni". L'assessore alla Sanità Alessio D'Amato si è augurato che "tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l'età 66 e 67 e sono già oltre 36 mila i prenotati. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i vaccini!".

Dal canto suo il governatore Zaia ha annunciato che il Veneto sospende le vaccinazioni, a parte qualche richiamo. "I vaccini non

sono arrivati, quindi la macchina perfetta che abbiamo messo in piedi con modelli di accesso rapido, diretto, senza prenotazione in questo momento non riusciamo a garantirla, perché non abbiamo la materia prima. Ieri ci sono arrivati 83 mila dosi di Pfizer, considerando che facciamo 35mila vaccini al giorno, è chiaro che in un paio di giorni li esauriamo".

Il generale Figliuolo, commissario straordinario all'emergenza, ha confermato tuttavia che ieri è stato consegnato in Italia 1 milione di dosi Pfizer, cui oggi si aggiungono altre 500 mila di vaccini anti-Covid Moderna, mentre tra oggi e domani, arriveranno altre 1 milione 300 mila dosi AstraZeneca.



In Lombardia la piattaforme per le prenotazioni gestito da Poste Italiane sarà operativo da domani, venerdì 2 aprile, e intorno all'11 inizieranno le vaccinazioni per la fascia di età 71-79 anni.

Ma certo i dati sono impietosi: degli over 80 appena il 28,3% ha completato il ciclo vaccinale e il 27,4% ha ricevuto solo la prima dose, ancora ai nastri di partenza la fascia 70-79 anni e nessun dato disponibile sui fragili. È quanto rileva dal monitoraggio indipendente delle Fondazione Gimbe.

Il ritardo nella protezione delle classi d'età più fragili emerge anche dal monitoraggio dell'European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC): l'Italia è in ritardo rispetto ad altri Paesi europei, in particolare per la fascia 70-79 anni, dove si colloca a fondo classifica.