La prima sezione in Italia dedicata ad Antonio Genovesi

È stata costituita nelle diocesi di Frascati e Velletri-Segni, attualmente unite sotto la guida dal vescovo, monsignor Stefano Russo, la nuova sezione territoriale dell’UCID, Unione cristiana imprenditori dirigenti. L’associazione, attiva in Italia dal 1947, riunisce imprenditori e dirigenti d’azienda che ispirano le proprie attività ai principi della dottrina sociale della Chiesa. Per volontà unanime dei primi venti soci fondatori la sezione, prima in Italia, sarà intitolata ad Antonio Genovesi, abate del Settecento, padre dell’economia civile e titolare della prima cattedra di Economia politica al mondo.



«Viviamo un tempo – sottolinea la presidente Samia Xena Rinaldi – in cui la crisi, più che economica, si rivela profondamente spirituale. Il nostro sistema sociale sembra aver smarrito il contatto con le sue radici più autentiche: il bene comune, la centralità della persona, la visione dell’economia come strumento di coesione e non di divisione. È in quest’ottica che abbiamo scelto di intitolare la sezione a Genovesi. Riteniamo infatti che l’Italia debba ripartire da un nuovo paradigma: quello dell’economia civile, che affonda le sue radici nella dottrina sociale della Chiesa e propone una forma di sostenibilità integrale, capace di ricucire la frattura tra profitto e giustizia, mercato e responsabilità, economia e creato. In un tempo in cui persino i modelli economici di matrice protestante si interrogano sulla sostenibilità, l’economia cattolica offre una chiave preziosa per un rilancio umano e sociale dell’impresa».

Accanto al suo impegno associativo, Samia Xena Rinaldi si occupa con la sua famiglia del progetto Little Genius International, realtà educativa innovativa con sede a Frascati. La scuola promuove un modello formativo centrato sulla dignità della persona, sull'inclusione, sulla cura del creato e sulla responsabilità sociale, educando le nuove generazioni a un approccio etico e consapevole verso la scienza, l’economia e l’ambiente. Little Genius rappresenta un esempio concreto di come l’impresa possa farsi veicolo di valori, integrando sostenibilità, cultura e fede nella formazione dei cittadini di domani.

«Come imprenditori fondatori – prosegue – crediamo che il nostro impegno economico non possa più prescindere dalla sostenibilità del creato e dal bene comune. Questo richiede un’alleanza profonda con il mondo della scienza, che va intesa non come dominio tecnico, ma come via di promozione dell’uomo nella sua totalità». «In un territorio emblematico come il nostro – aggiunge la presidente – dove luoghi come villa Mondragone hanno ospitato storicamente l’incontro tra fede, pensiero e scienza fin dai primordi dell’età moderna, vogliamo rinnovare e rafforzare questo legame. In particolare, ispirandoci al Protocollo di Frascati che guida gli investimenti nella ricerca a livello internazionale, l’Ucid di Frascati e Velletri-Segni si farà promotrice di una sua rilettura in chiave etica e sociale. L’obiettivo è affermare una ricerca scientifica orientata non solo all’innovazione tecnologica, ma anche al bene dell’umanità, alla giustizia sociale e alla cura del creato».



«La scienza – sottolineano i membri della nuova sezione – non è mai del tutto neutra: richiede un’etica che ne orienti le finalità. Per questo motivo, come micro e piccole imprese, investiremo in progetti condivisi con università e centri di ricerca, sostenendo lo sviluppo di una cultura scientifica moralmente consapevole. Intendiamo tradurre i valori cristiani in innovazione sostenibile, responsabilità sociale e impatto positivo sul territorio. Crediamo e investiremo – concludono – sempre più in un’economia che sia in dialogo permanente con una scienza “etica”, per costruire un futuro più giusto, più umano e più rispettoso del creato».