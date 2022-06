COMMENTA E CONDIVIDI













Imparare “arti, mestieri e cittadinanza” in un nuovo spazio- laboratorio al centro di Roma. È il progetto inaugurato oggi da “Lunaria – Associazione di Promozione Sociale” ed “ELSE Associazione”, sostenute da Intesa Sanpaolo.

“TOOL - Scuola di Arti, Mestieri e Cittadinanza” si trova in via Taranto 96/e, in alcuni locali riqualificati per ospitare laboratori dedicati alle arti e alle tecniche artigianali di stampa. Un luogo dove costruire relazioni per trasmettere saperi e competenze intorno al mondo del libro e apprendere abilità e tecniche manuali, oltre che a fare esperienza di “cittadinanza attiva”.

Il progetto si propone di raggiungere 800 tra bambini e ragazzi (nella fascia d’età 6-20 anni) di diversa provenienza e in condizioni di fragilità e povertà educativa, proponendo il “lavoro-gioco” e il fare cooperativo e manuale. Inoltre, secondo gli organizzatori, si proverà a contribuire attivamente al rafforzamento della comunità educante, sostenendo e integrando l’operato di diversi soggetti, pubblici e privati, come: famiglie, scuole, servizi sociali, centri giovanili. «Promuoviamo da 30 anni l’apprendimento interculturale e il volontariato tra i ragazzi - ha spiegato Marcello Mariuzzo, presidente di Lunaria - e dopo più di due anni di emergenza, e isolamento, è tempo di restituire a giovani e giovanissimi luoghi e tempi per conoscere, imparare e socializzare anche al di fuori della classe».

Il progetto è stato finanziato attraverso una raccolta fondi attiva da aprile a settembre 2021 su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo dedicata a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. In tre mesi sono stati raccolti 150.000 euro grazie ai contributi di privati cittadini, imprese, della Banca e delle società del Gruppo Intesa Sanpaolo. «Questo progetto - ha sottolineato Roberto Gabrielli, responsabile della direzione regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo - offrirà ai bambini e ai giovani a rischio di abbandono scolastico, uno spazio accogliente dove imparare divertendosi, sviluppare nuove conoscenze, stringere nuove amicizie, condividere esperienze». Sul servizio reso al territorio si è espresso anche Riccardo Sbordoni, assessore alla Cultura del VII Municipio di Roma: «Con l’apertura di TOOL si apre una grande opportunità. Un luogo di socialità, cultura, formazione, che andrà ad aumentare le competenze di ragazze e ragazzi, contribuendo alla valorizzazione di un quadrante importante del nostro Municipio. Come amministrazione municipale non possiamo che ringraziare tutte le realtà promotrici e ci mettiamo, da subito, a disposizione per la costruzione di progettualità comuni».