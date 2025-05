Papa Prevost - ANSA

Un nuovo inizio nel segno della pace. La puntata di questa settimana di "Sulla Via di Damasco", in onda domenica 11 maggio, ore 7.30, Rai Tre, è tutta dedicata al nuovo Vicario di Cristo, Leone XIV, il cui nome affonda le sue radici nella tradizione della Chiesa. Una speciale edizione per parlare di sfide e attese che riguarderanno il nuovo papa in un mondo che guarda alla Chiesa per trovare le risposte alle domande di questo tempo attraversato da crisi e tensioni. Il papa statunitense e agostiniano, con una profonda esperienza pastorale e missionaria, avrà il compito di “costruire ponti,” accogliendo “ tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, della nostra presenza, del nostro dialogo, del nostro amore ".

Il programma condotto da Eva Crosetta offrirà, inoltre, approfondimenti esclusivi del prof. Alberto Melloni (storico del cristianesimo e autorevole analista), per comprendere le sfide e i problemi che interrogano l'umanità, e che la Chiesa di papa Leone XIV dovrà affrontare. All'interno del programma di Vito Sidoti, anche le emozioni dei fedeli raccolte in piazza San Pietro che esprimeranno le speranze per il futuro guidato dal nuovo Papa. Regia di Marina Gambini.