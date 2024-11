Le scarpe rosse, simbolo della violenza sulle donne e dei femminicidi - Ansa

In occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo deciso di chiedere a un campione di amiche, conoscenti, colleghe di raccontare la “propria” violenza. Per noi è stato un po’ choccante e un po’ no accorgerci che nessuna di loro è stata esente, nel corso della vita, da un episodio di molestia: piccolo o grande che fosse, esso l’ha segnata in vario modo, facendola sentire calpestata, annientata, violata. I racconti sono pubblicati qui di seguito: molte lettrici si rispecchieranno in essi, alcuni lettori (maschi) inorridiranno pensando che anche alle loro mogli, sorelle, madri e figlie è statisticamente molto probabile che sia accaduto qualcosa di simile. Altri ancora – speriamo pochi – penseranno che in fondo c’è di peggio dell’essere palpeggiata o inseguita fino alla porta di casa. Ma prima e dietro ogni “grande” violenza, dallo stupro al femmincidio, c'è proprio questa cultura della normalizzazione della prevaricazione quotidiana. Ecco perché vogliamo dire: tutto questo non è normale.



Laura, i mpiegata (24 anni)

Dopo un infortunio al torace, l’anno scorso, sono andata in ospedale per una radiografia. I due addetti mi hanno chiesto di togliermi maglia e reggiseno per l’esame. Uscendo dalla stanza, uno si è rivolto all’altro: «Questa qua ha proprio le tette che piacciono a te, hai visto? Stanno perfettamente in una mano!». E poi avanti con altri commenti sul mio corpo, ridendo. Io mi sono immobilizzata, avrei voluto rispondere ma quella sensazione di paralisi è stata più forte. Ero lì, nuda, affidata a loro. È stato umiliante, mi vergognavo. E non l’ho mai raccontato a nessuno, per la stessa ragione. Poi parlando con un’amica, un giorno, lei mi ha raccontato d’essersi trovata nella stessa situazione per una frattura alla clavicola: l’avevano ingessata non risparmiandosi a viso aperto risate sulle dimensioni del suo seno. Si era sentita esattamente come me.

Lucia, c antante (45 anni) ​

Ho avuto una frequentazione con un ragazzo di origini senegalesi. A un certo punto capisco di non amarlo e lo lascio. Lui non accetta la cosa: continua a suonare al mio campanello, mi chiede di salire, di vedermi. Io smetto di rispondere e di aprirgli. Lui non smette invece: suona anche ai vicini, urla per strada. Io mi vergogno da morire, nel palazzo la gente è allarmata, per qualche giorno decido di non uscire sperando che si calmino le acque. Ma lui continua. A quel punto vado alla polizia e denuncio. Mi dicono che verificheranno. Poi mi convocano in caserma, mi fanno parlare con un incaricato. Lui mi dice che, «povero ragazzo», è innamorato di me, che cerca solo di parlarmi. Aggiunge: «Che cosa ti aspettavi, a uscire con uno straniero?». Subivo la violenza più grande: che la violenza che stavo denunciando fosse sminuita, che la colpevole fossi io. Domani racconterò la mia storia in una scuola.

Francesca,commessa (30 anni)

La prima volta che me l’ha detto era estate, stavamo camminando sul lungomare: «Devi guardare per terra». Mi ero vestita bene per uscire con lui, ho pensato che stesse scherzando, ho riso. Dopo qualche minuto ha ripetuto, con la voce più bassa e seria: «Non hai capito, devi guardare per terra quando vai in giro». Pensai che fosse così innamorato di me da non poter sopportare che incrociassi gli sguardi degli altri, ci passai sopra. Poi ha cominciato con il telefono: non voleva che lo usassi, mi rimproverava se rispondevo a un messaggio o se ricevevo una chiamata. La sera di Capodanno, poco dopo la mezzanotte, lo presi per scrivere gli auguri a mia madre. Eravamo seduti vicini, lui mi mise una mano dietro la nuca e mi spinse la faccia contro il tavolo: «Non devi usarlo, il telefono». Io scoppiai a piangere e lui disse: «Hai fatto tutto da sola, smettila».

Liliana, g iornalista (39 anni)

Dario è stato il mio fidanzatino per un paio di mesi, quand’ero ragazza. Era il cugino di una mia compagna di classe, era più grande di me, gentile nei modi. Una sera partecipo al richiamo della leva: nel paese in cui sono nata è un piccolo grande evento di ogni anno, una serata di festeggiamento in cui ci si ritrova con tutti i coscritti. Al rientro, tardi, mi accompagna un caro amico. Sotto casa vediamo un’auto e Dario fuori che cammina avanti e indietro agitatissimo: «Dove sei stata? – grida quando mi vede –. Ti ho cercato tutta la sera. E perché ti accompagna lui, non potevi chiamare me?». Rimando la discussione all’indomani, lui se ne va, io chiedo al mio amico di scortarmi fino alla porta. Quando sono in casa tiro fuori il telefono, che non avevo più guardato per ore. Ci sono 249 chiamate perse di Dario. Lì, ho avuto paura.

Clara, o stetrica (32 anni) ​

Camerino di un negozio, sto provando reggiseni. A un certo punto mi abbasso per spostare le scarpe e scopro un telefono rivolto verso di me, vicino al pavimento, che spunta dal camerino accanto al mio. Io mi vedo nello schermo, c’è la videocamera interna accesa e il video avviato. Urlo. Subito dopo un uomo sfila il cellulare e scappa, io non riesco a rincorrerlo, sono ancora in slip. Mi sento violata, non so se e come verrà usato quel video. Prima di me, nel camerino c’era una bambina di 11 anni, mi chiedo se sia stata filmata anche lei. Vado poi a denunciare, ma all’inizio il fatto non è riconosciuto come violenza di genere, devo insistere. Sono anni che mi formo su questo tema, ho lavorato anche con donne accolte d’urgenza in ospedale dopo stupri. Lì ho sentito dire da persone con responsabilità: «Ma guarda com’è vestita, se l’è cercata».



Antonella, i mprenditrice (59 anni)

Piena estate, caldo torrido. Le due del pomeriggio, città deserta. Ho appuntamento con la mia amica del cuore per andare insieme in piscina, io in bicicletta, lei con il suo cinquantino da 15enne. La aspetto nel posto concordato seduta sui gradini del dehor di un bar chiuso per ferie. Passano i minuti, arriva un uomo in bicicletta. Accosta al muro, proprio dietro di me. Sento dei rumori ma non oso girarmi, vedo solo con la coda dell’occhio che dà le spalle alla mia schiena, le gambe leggermente divaricate, entrambe le braccia davanti a sé, leggeri movimenti ritmici. Cercando di non fare rumore, mi alzo, agguanto la mia bici e mi allontano. Lui si gira e allora capisco cosa stava facendo: le mutande calate, si stava masturbando dietro di me. A distanza di oltre 40 anni, non ho dimenticato il senso di ingiustizia e di ribrezzo che mi ha assalita.

Ambra, s tudentessa (24 anni)

L’ho conosciuto sui social, avevo 19 anni e lui 25, c’era il Covid e mi ero appena trasferita in un’altra città per studiare. All’inizio sembrava il principe azzurro, poi i segnali: un tremendo attacco di rabbia durante il quale ha distrutto i mobili di casa sua. Mi sono spaventata ma lui mi ha rassicurata; in seguito ho scoperto che beveva e questi erano gli effetti. Lui attaccava i miei punti deboli: mi diceva che senza di lui non ero nulla. Aveva creato il vuoto intorno a me: non uscivo più con le amiche, mi faceva tenere a distanza la mia famiglia. Mi manipolava. Qualche schiaffo, tirate di capelli, insulti. E qualche volte mi ha indotto a fare con lui cose che non desideravo. Una volta ho chiamato le forze dell’ordine, ma loro hanno detto che erano ragazzate. Finché una sera sono scappata da casa sua e i miei mi hanno salvata.

Francesca, i mpiegata (45 anni)

Avevo 13 anni, non ancora sviluppata, giocavo a basket. Succedeva che l’allenatore ci chiamava una per volta in una stanza, ci faceva i massaggi per sciogliere i muscoli. Così diceva. Però chiudeva la porta a chiave, mi faceva distendere sul lettino e prima mi palpava le cosce, poi andava più su e mi violentava. Nemmeno capivo, mi sentivo male ma non lo dicevo ai miei genitori perché mi vergognavo. Ci tenevano allo sport, «è per il tuo bene» ripetevano. Se glielo avessi detto, anche anni dopo, mio padre sarebbe andato a cercarlo in capo al mondo. La cosa è andata avanti, poi mi sono infortunata e ho smesso di allenarmi. Lui l’ha fatta franca, io invece l’ho pagata cara: anni di psicofarmaci e psicoterapia, rapporti intimi insoddisfacenti. Ne sono uscita, ma non posso smettere di pensare a quante ragazzine quell’uomo ha fatto del male.

Marcella, i nsegnante (58 anni)

Quando ero adolescente i miei genitori vollero trasferirsi fuori città, in un quartiere residenziale in cui non c’erano ancora i trasporti pubblici. Era normale per noi ragazzi che andavamo a scuola in centro fare l’autostop, sia all’andata che al ritorno. Un giorno, ero ai primi anni di liceo, mi raccolse un uomo adulto, che sembrava conoscere la strada per il mio quartiere ed era molto rassicurante. All’ultimo bivio prima di casa, però, improvvisamente ha cambiato strada e mi ha messo la mano sulla gamba. Non capivo cosa stesse succedendo, ma ho avvertito una lancinante sensazione di pericolo. Ho fatto una cosa incredibile, non so dove ho trovato la forza: appena ha rallentato per prendere una curva, ho aperto lo sportello e mi sono buttata fuori. Lui è andato dritto. Non ho detto nulla ai miei, ma non ho più fatto l’autostop da sola. Gli altri, sì.

Elena, d ottoressa (33 anni)

Trascorro la maggior parte del mio tempo in ospedale perché lavoro lì e sono frequenti i commenti a sfondo sessuale su noi donne. Ricordo un episodio in particolare. Ero una specializzanda e stavo svolgendo un tirocinio in Chirurgia. Un giorno entro in sala operatoria con un altro studente. Il medico guarda lui e gli dice: «Preparati perché oggi fai l’intervento con noi», poi si volta verso di me e aggiunge: «La dottoressa invece mi allaccia il camice, anche se probabilmente è più abituata a slacciarlo». E giù risate. Un’altra volta, dopo una mia domanda, il tutor risponde: «Ma cosa parli, che in bocca dovresti avere solo altro». Questo succedeva con chi esercitava un ruolo di responsabilità con le specializzande e sfruttava la sua posizione.