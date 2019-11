L'incontro Fisc (Siciliani)

Un linguaggio che sa insegnare e l’ascolto del territorio come caratteristica fondamentale. Il «contributo essenziale» dei settimanali cattolici si basa su questi due pilastri che hanno segnato dall’inizio la vita dei media diocesani. Il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, nella celebrazione eucaristica di apertura della seconda giornata della XIX assemblea elettiva Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici) a Roma, identifica i settimanali cattolici come come rappresentazione della Chiesa, una tenda aperta, fraterna, che raccoglie e rilancia le sofferenze e le speranza della gente «anche con il coraggio di andare controcorrente». La nostra casa però, spiega il cardinale, «non può che essere costruita attraverso un linguaggio puro e purificato, che sa farsi accoglienza e incontro».

Oggi invece l’informazione viene spesso vista «solo come un prodotto da vendere». La conseguenza peggiore è «il progressivo svuotamento di significato di molte parole appartenenti al vocabolario della vita, della fede, della Chiesa». Ma chiedendosi come uscirne dal «consolidato e diffuso analfabetismo che impoverisce tutto», Bassetti sottolinea come «proprio l’esperienza secolare dei settimanali diocesani indica che l’antidoto sta nella ricerca di un linguaggio che consenta al messaggio di essere comprensibile e di insegnare».

In più «l’inchiostro» di questi settimanali resta l’ascolto, ricorda il presidente della Cei, «non un ascolto passivo o distratto, ma attivo e accogliente», «un ascolto del territorio ben oltre la pura cronaca». Citando il documento Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, Bassetti sottolinea che «l’ascolto è anche essenziale per riscoprire la bellezza di un’appartenenza, di far parte di una comunità, di una Federazione».

Da qui un incoraggiamento ai direttori dei settimanali di sapersi ascoltare «con umiltà e pazienza» di costruire «reti di condivisione all’insegna della stima e della valorizzazione reciproca», guardando più in là dell’immediato. A non avere paura delle sfide del futuro è il direttore dell’ufficio nazionale Comunicazioni sociali della Cei, Vincenzo Corrado, per cui «il seme è stato gettato negli anni, ma come per le piante ha bisogno di cure costanti. E, soprattutto, di quella premura amorevole che porta frutti». Umanità, qualità, semplicità di linguaggio e memoria da vivere nella laicità delle testate sono le pietre angolari dei settimanali diocesani e, aggiunge, «la comunicazione è il campo, forse, più fertile in cui vivere la comunione della nostra identità di credenti».

Alla Federazione, inoltre, spetta «il compito di assaporare la bellezza e la fatica dello stupore. È l’unica medicina al virus dell’autoreferenzialità». E lo stupore riconnette con il territorio, «valore umano, sociale e culturale dentro il quale il settimanale diocesano si costruisce e costruisce». Nella relazione di fine mandato, invece, il presidente uscente Fisc don Adriano Bianchi, sottolinea che quella della «qualità del personale» di queste testate è una delle scommesse da vincere «con la formazione e facendo investimenti per professionalizzare anche i volontari», perché nella sinergia dei media «tutti dobbiamo saper fare un po’ di tutto». A ringraziare per il servizio svolto dai settimanali alla carità del Papa è stato monsignor Luigi Poli, responsabile dell’ufficio Obolo di San Pietro della Segreteria di Stato, aggiungendo che «la collaborazione per diffondere la campagna ha consentito di spiegare che donare è semplice e si può fare tutto l’anno».

La trasparenza, è il messaggio di Matteo Calabresi, responsabile dell’ufficio Cei per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, «non è solo pubblicare il bilancio, ma comunicare dove sono gli interventi realizzati e quale mezzo migliore dei settimanali cattolici per farlo?».