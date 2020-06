A Milano ci si organizza per l'estate in città ai tempi del coronavirus, fase 3 - Fotogramma

Sempre sull'altalena: 197, 280, 283, 202, 379, 346. Sono i nuovi contagi quotidianamente registrati in Italia da lunedì a oggi (per quelli lombardi non cambia troppo: 125, 194, 192, 99, 252, 210). Un viaggio a balzi, qualcuno avanti, qualcun altro indietro. Tant’è che la scorsa settimana, da lunedì 1 giugno a sabato 6, i nuovi casi sono stati 1.604, in questa, da lunedì scorso (8 giugno) a oggi (sabato 13), 1.373. Ancora prima, da lunedì 25 maggio a sabato 30, i contagi erano però stati 2.506.

Mettendo insieme i pezzi, la prima settimana di giugno l’aumento di nuovi casi aveva frenato benino rispetto a quella precedente (902 in meno, passando appunto da 2.506 a 1.604). La settimana che sta per chiudersi invece non mostra un vero cambio di velocità: 1.604 contagi nella passata, 1.373 in questa, 231 in meno. Pesa la Lombardia, certo. Pesano alcuni cluster (come i due a Roma, la clinica San Raffaele Pisana e la palazzina della Garbatella, rispettivamente finora 104 e 9 contagi in pochi giorni) e probabilmente, sebbene davvero poco, pesano qualcosina le progressive riaperture. Sta però di fatto che il treno dei contagi negli ultimi cinque, sei giorni non ha rallentato troppo. E quindi non va male, ma nemmeno benissimo.

Asintomatici. Il risultato dei test sierologici effettuati su larga scala in Lombardia (254.024 in tutto: 161.695 su cittadini e 102.329 su operatori) sono sorprendenti: è risultato positivo al coronavirus il 25,6% dei cittadini e il 12,6% degli operatori. Significherebbe che più o meno due milioni e mezzo di lombardi avrebbero contratto il Covid e sarebbero guariti senza nemmeno accorgersene.

I numeri di oggi raccontano 346 nuovi casi, dei quali 210 in Lombardia (con un calo della percentuale sui nazionali al sessanta per cento dei casi nazionali, che ieri era quasi al settanta), di 55 decessi, ai quali però bisogna aggiungerne altri 23 comunicati dalla regione Lazio, ma che si riferiscono a marzo e aprile. Gli attuali positivi scendono sotto i 28mila, i ricoverati negli ospedali (mettendo insieme terapie intensive e reparti Covid) vanno sotto i 4mila. Ecco i dettagli dell’aggiornamento dal Dipartimento della Protezione civile.

Nuovi contagi. Sono 346 (sabato 270, domenica 197, lunedì 280, martedì 283, mercoledì 202, giovedì 379 e ieri 392), 210 di questi in Lombardia (sabato 142, domenica 125, lunedì 194, martedì 192, mercoledì 99, giovedì 252 e ieri 272). I tamponi effettuati sono 49.750 (sabato 72.485, domenica 49.478, lunedì 27.112, martedì 55.003, giovedì 62.699 e ieri 80.562), con un rapporto di positività che risale allo 0,7% (ieri 0,4%, l’altro ieri 0,7%, mercoledì 0,3%, martedì 0,5% e lunedì 1%).

Morti. Sono 55 (sabato 72, domenica 53, lunedì 65, martedì 79, mercoledì 71, giovedì 53 e ieri 56) e 23 di questi in Lombardia (sabato 27, domenica 21, lunedì 32, martedì 15, mercoledì 32, giovedì 25 e ieri 31). Il totale nazionale sale a 34.301 dall’inizio della pandemia, compresi appunto i 23 dichiarati oggi dalla Regione Lazio ma riferiti a marzo e aprile.

Totale dei casi. Sono 236.651 le persone che hanno contratto il Covid-19 (compresi guariti e deceduti) dall’inizio della pandemia, cioè i contagiati accertati finora.

Attuali positivi. Sono 27.485 (sabato 35.877, domenica 35.262, lunedì 34.730, martedì 32.872, mercoledì 31.710, giovedì 30.637 e ieri 28.997), 1.512 in meno rispetto a ieri (sabato meno 1.099, domenica meno 6, lunedì meno 532, martedì meno 1.858, mercoledì meno 1.162, giovedì meno 1.073 e ieri meno 1.640).

Ricoverati nelle terapie intensive. Sono 220 (sabato 293, domenica 287, lunedì 283, martedì 263, mercoledì 249, giovedì 236 e ieri 227).

Ricoverati in reparti ospedalieri ordinari. Sono 3.747 persone (sabato 5.002, domenica 4.864, lunedì 4.729, martedì 4.581, mercoledì 4.320, giovedì 4.131 e ieri 3.893), 146 meno di ieri.

In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 23.518 persone (sabato 30.582, domenica 30.111, lunedì 29.718, martedì 28.028, mercoledì 27.141, giovedì 26.270 e ieri 24.877), sempre l’86% degli attuali positivi.

Guariti e dimessi. Sono complessivamente 1.780 (sabato 1.297, domenica 759, lunedì 747, martedì 2.062, mercoledì 1.293, giovedì 1.399 e ieri 1.747), portando il numero totale dall’inizio della pandemia a 174.865.

Le Regioni. I casi attualmente positivi sono 16.785 in Lombardia, 2.820 in Piemonte, 1.727 in Emilia-Romagna, 1.357 nel Lazio, 842 in Sicilia, 778 in Veneto, 677 nelle Marche, 509 in Abruzzo, 502 in Toscana, 422 in Puglia, 337 in Campania, 244 in Liguria, 105 in Friuli Venezia Giulia, 97 in Molise, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 70 nella Provincia autonoma di Trento, 45 in Calabria, 34 in Sardegna, 21 in Umbria, 11 in Basilicata e 7 in Valle d’Aosta.