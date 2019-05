(Ansa)

«I negri si siedono davanti, i bianchi dietro». È la frase che si è sentito rivolgere, da due ragazzine più grandi, un bimbo italo-senegalese di 11 anni salito su uno scuolabus. Il fatto, raccontato dal Corriere Veneto, è accaduto mercoledì in un piccolo paese del Trevigiano. A svelarlo è stata la mamma del bambino (lei trevigiana, il papà è senegalese) in un lungo messaggio pubblicato sulla pagina Facebook "Cara Italia", che promuove l'integrazione: «Mio figlio è stato bullizzato sul pulmino della scuola. Oltre ad averlo malmenato, una delle ragazzine gli ha detto: "I negri si siedono davanti, i bianchi dietro". Mi ha raccontato di non essersi difeso per non passare dalla parte del torto».

Si tratta di due adolescenti (la posizione di una terza è ancora da chiarire) di terza media. Quando l'undicenne è salito sul bus, l'autista l'ha invitato a lasciare i sedili anteriori ai bimbi delle elementari. Ma gli ultimi posti, spiegala mamma, sono i più ambiti dagli studenti. Due erano liberi ma quando il bambino si è avvicinato è stato bloccato da una ragazzina, poi la frase terribile. Quando, un paio di fermate dopo, sullo scuolabus è salita l'amica della ragazzina, il bambino è stato schiaffeggiato e spinto verso lo sportello, fino doversi inginocchiarsi a terra.

«Qualcuno - ha raccontato la madre - ha provato a dire "basta" ma non è servito. Per fortuna la scuola non era molto lontana. Mio figlio è arrivato in classe molto turbato, si è messo a piangere e ha raccontato ciò che era accaduto agli insegnanti, ricevendo la solidarietà di tutti».

Il sindaco del paese, che ha incontrato le ragazzine e i loro genitori, ha dichiarato che queste «hanno negato di aver pronunciato quella frase con intenti razzisti giustificandosi con il fatto che in questi giorni stanno studiando la storia di Rosa Parks, che negli anni Cinquanta si rifiutò di cedere il posto a una passeggera bianca, su un autobus degli Stati Uniti. Impossibile sapere se davvero si sia trattato di un grande fraintendimento, ma di certo si sono impegnate a chiedere scusa allo studente per come l'hanno fatto sentire».

La madre del bambino non vuole sporgere denuncia. A suo giudizio, «la reazione della comunità è stata immediata» e si augura «che quelle ragazzine capiscano che, per non perdere l'opportunità di vedere la bellezza nel mondo, devono iniziare ad aprire gli occhi».