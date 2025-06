Operazioni di voto in un seggio di Milano - Fotogramma

Hanno riaperto alle 7 questa mattina i seggi in tutta Italia per i 5 referendum su lavoro e cittadinanza. Si può votare fino alle ore 15. Il dato di domenica sera fotografava l'affluenza al 22%.



È la Toscana la Regione dove si è votato di più per ora, con il 29,9%, seguita dall'Emilia Romagna con il 28,76%. In pochi alle urne, invece, nella prima giornata di voto, con il Trentino Alto Adige al 16,13%, la Calabria al 16,25% e la Sicilia al 16,48%.



Complessivamente, al momento, l'affluenza è stata più alta, secondo le elaborazioni di Youtrend su dati del Viminale, nelle città del Nord Italia (anche se Bolzano è la provincia con l'affluenza più bassa) e nei centri con più residenti stranieri e con più laureati.

C'è attesa anche per i dati sul voto degli italiani residenti all'estero e dei fuorisede.

Appare minimo lo scarto dei votanti tra i 5 quesiti referendari. Alle 23, secondo i dati del ministero dell'Interno, avevano votato per il primo sul lavoro, quello per il reintegro dei licenziamenti illegittimi, il 22,4%. Per il secondo, quello su licenziamenti e limite indennità, il 22,37%. Per il terzo, quello per la tutela dei contratti a termine, il 22,40%. Per il quarto, quello per la responsabilità degli infortuni sul lavoro, il 22,36%. Per il quinto, quello sulla cittadinanza, il 22,24%.



Ai seggi si sono recati tutti i leader che sostengono i quesiti ed anche la premier Giorgia Meloni che però ha detto di non voler ritirare le schede per non far raggiungere il quorum. A votare è andato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo seggio di Palermo. Diverse le violazioni del silenzio elettorale e le polemiche da parte del Comitato promotore dei referendum per il fatto che in alcune sezioni i presidenti di seggio abbiano chiesto preventivamente agli elettori se volessero ritirare o meno tutte e 5 le schede.



L'ultima tornata elettorale in cui è stato raggiunto il quorum si è svolta nel 2011, per il referendum sull'acqua pubblica.