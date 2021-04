Così si sta in aula al tempo del Covid - Fotogramma

Archiviate le vacanze di Pasqua, da domani circa 5,3 milioni di alunni torneranno a scuola in presenza e, di questi, oltre 3 milioni frequentano la scuola dell’infanzia, la primaria e il primo anno di scuola media, che potranno rientrare in classe anche nelle regioni in zona rossa, mentre dalla seconda media in avanti si proseguirà con la didattica a distanza. Nei territori in fascia “arancione” o “gialla”, invece, anche le seconde e terze medie rientreranno in presenza, così come almeno il 50% (e fino a un massimo del 75%), degli studenti delle scuole superiori.

Inoltre, sempre da domani, rientreranno anche 234mila bambini degli asili nido, pari al 72% dei circa 323mila iscritti al servizio, che nelle ultime settimane erano rimasti a casa, con pesanti ricadute sull’organizzazione della vita familiare. Come deciso dal cosiddetto “decreto Covid”, approvato dal governo la scorsa settimana, i governatori e i sindaci non potranno decidere autonomamente nuove chiusure, se non «in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-Cov-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica».

Deroga subito esercitata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che, proprio il giorno di Pasqua, ha firmato una nuova ordinan- za per consentire alle famiglie di scegliere tra la didattica in presenza e le lezioni a distanza, da domani e fino al 30 aprile. Una pratica, questa della “scuola a la carte”, già molto criticata in passato e anche oggi al centro delle polemiche. Secondo la presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, Licia Ronzulli, il governatore pugliese «sta facendo passare il messaggio che le scuole non sono Cosenza dei luoghi sicuri», diffondendo «panico» e generando «confusione » tra le famiglie.

«Delle due l’una – si legge in una nota di Ronzulli –: o c’è un pericolo vero e quindi Emiliano dovrebbe chiedere al governo di tenere le scuole chiuse, oppure, se questo rischio non c’è, non si può scaricare sui genitori la responsabilità di mandare o meno i figli a scuola». Un ripensamento al governatore è stato chiesto anche dal Codacons, mentre per una linea prudenziale sulla ripresa della scuola in presenza è anche la responsabile del laboratorio anti Covid del Policlinico di Bari, Maria Chironna. «Allo stato attuale – ha scritto in un lungo post su Facebook – non abbiamo vaccini per bambini e ragazzi. Quindi il virus può continuare a circolare tranquillamente. Quale prezzo, dunque, siamo disposti a pagare in termine di contagi, casi gravi e decessi per mantenere la didattica in presenza? È questa la vera domanda», conclude l’esperta. Pur consapevole del «disastro che la didattica a distanza, in un anno di pandemia, ha causato e potrebbe ancora causare».