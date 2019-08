COMMENTA E CONDIVIDI











A Lampedusa arriva Richard Gere a supportare la nave di Open Arms, bloccata in mare da 8 giorni, con a bordo 121 persone soccorse, oltre alla squadra di soccorritori.

La nave dell’Ong spagnola finora si è trovata, suo malgrado, coinvolta in una sorta di rimpallo istituzionale, tra la Spagna, (la bandiera della nave è quella spagnola, ndr) e i due Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, Malta e Italia. A 216 ore trascorse dal soccorso dello scorso 2 agosto la capomissione a bordo della nave Open Arms, Anabel Montes Mier non ha ricevuto ancora alcuna autorizzazione per l'approdo nel porto sicuro più vicino. Va ricordato che a bordo ci sono 32 minori, di cui 27 non accompagnati.

Essere padre non ha colori né frontiere.#RichardGere lo sa bene.#unportosicurosubito pic.twitter.com/5mWf9kPsO5 — Open Arms IT (@openarms_it) August 9, 2019

Un gommone carico di rifornimenti e provviste ha raggiunto la nave di Open Arms che si trova fuori dal limite delle acque nazionali: a bordo assieme ai volontari spagnoli c'era anche Richard Gere, attore e attivista per i diritti umani. «Riteniamo inaccettabile che la vita di uomini, donne e bambini continui a essere ignorata e che i diritti sanciti dalle Convezioni Internazionali continuino ad essere sistematicamente violati. Parleremo di questo insieme a un amico e attivista per i diritti umani, che da anni si batte per dare voce ai più vulnerabili in ogni angolo della terra, Richard Gere, che ci ha raggiunti a Lampedusa per dare il suo sostegno al nostro equipaggio e a tutte le persone a bordo» si legge in una nota di Open Arms che per sensibilizzare l’opinione pubblica è riuscita a mobilitare uno degli attori più celebri di Hollywood.



LA CRONACA DEL SETTIMO GIORNO: L'ODISSEA DI OPEN ARMS





La nave Ocean Viking ha soccorso un gomnone in difficoltà in acque internazionali a largo della Libia. Tutti i naufraghi sono al sicuro a bordo.





Il primo a dare la notizia del soccorso questa mattina non è stata la Ong Sos Mediterranee, bensì il ministro dell'Interno italiano, che si è detto pronto a firmare il divieto di ingresso nelle acque nazionali per la nave Ocean Viking.