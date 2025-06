Armi - Ansa

Oggi, giovedì 12 giugno, è atteso a Palazzo Chigi il segretario della Nato Mark Rutte, che farà il punto con Giorgia Meloni in vista del vertice del 24-25 giugno a L'Aja. A tema l'aumento delle spese militari, tema controverso sia per quanto concerne i rapporti Usa-Ue, oggetto di serrato confronto in sede europea e che anima il dibattito italiano, con divisioni sia nella maggioranza di governo sia tra le opposizioni.

Come già noto, a L'Aja Meloni comunicherà che l'Italia, attraverso vari riconteggi della spesa, ha raggiunto l'obiettivo del 2% in armi. In realtà, la discussione già si è spostata molto in avanti. I vertici dell'Alleanza atlantica fissano un target del 5% del Pil in difesa, di cui l'1,5% in "capacità parallele". L'Italia propone di fissare la scadenza dei nuovi paletti al 2035, la discussione divampa anche perché il riarmo avrebbe effetti sull'indebitamento del Paese. Non è un caso che Roma stia ancora riflettendo sulla possibilità di avvalersi di uno degli strumenti messi a disposizione dall'Europa, ovvero le deroghe alle regole di bilancio, proprio perché un nuovo aumento del debito pubblico potrebbe avere effetti negativi sui mercati. Mentre non si riesce a rimuovere, a Bruxelles, quel muro che impedisce di emettere debito comune. Sia il dibattito continentale sia quello nazionale si alimentano di una domanda di fondo: la spesa in armi è giustificabile in un tempo di grosse sofferenze, specie in Italia, sul versante della sanità, dell'educazione e dei servizi pubblici? Per la Nato ci sono pochi dubbi: il passaggio è necessario, da un lato perché gli Usa di Trump pressano e minacciano il "disimpegno", dall'altro perché la Russia di Putin viene considerato un pericolo reale, imminente, non immaginario, per la sicurezza degli Stati europei. Uno delle questioni in ballo, tra l'altro, è proprio se nei "conteggi" per arrivare al 5% vadano considerati anche gli aiuti militari all'Ucraina.

Lo scenario che si sta aprendo, in realtà si è già aperto, in sede Nato, preoccupa Milex, l'Osservatorio sulle spese militari italiane. "Raggiungere l’obiettivo del 5% in dieci anni significa passare dai 45 miliardi di oggi (35 in difesa e quasi 10 in sicurezza) a ben 145 miliardi nel 2035 (oltre 100 in difesa e quasi 44 in sicurezza), cioè oltre il triplo di oggi, con un salto di 100 miliardi: circa 66 miliardi in più per la difesa e 33 in più per la sicurezza. Per arrivare gradualmente a questi livelli di spesa saranno necessari aumenti annui nell’ordine dei 9-10 miliardi (6-7 miliardi in difesa 3-4 miliardi in sicurezza) per un ammontare complessivo decennale di 100 miliardi di risorse finanziarie aggiuntive da investire. Tutto questo porterà l’Italia a spendere in totale, nei prossimi dieci anni, quasi mille miliardi di euro in difesa e sicurezza (quasi 700 miliardi in difesa e quasi 300 in sicurezza)". Conti che vengono fatti partendo dal valore acquisito del Pil dell’anno scorso fornito dall’Istat (2.192 miliardi), considerando l’andamento del Pil nominale previsto per il triennio 2025-2027 nel Documento programmatico di bilancio del ministero dell’Economia e ipotizzando che il tasso di crescita del 2027 (+2,6%) del Pil nominale si confermi negli anni successivi. Ma i tassi di crescita potrebbero essere rivisti al ribasso, aumentando l'esborso.