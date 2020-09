COMMENTA E CONDIVIDI











I primi exit-poll, da prendere con le pinze in attesa delle più affidabili proiezioni sui primi dati veri, restituiscono alcuni tendenze.

Partiamo dalle Regioni considerate in bilico.

In Toscana, dove governava per il centrosinistra Enrico Rossi (non ricandidabile), è in vantaggio Eugenio Giani, candidato governatore per un centrosinistra che comprende Pd, Italia viva e liste civiche. Giani sarebbe avanti di tre punti rispetto alla sua avversaria Susanna Ceccardi, leghista e candidata governatore del centrodestra. Giani tra il 43,5-47,5%, Ceccardi al 40-44%. La 5s Fattori si ferma tra il 4,5 e il 6,5%.



In Puglia, il governatore uscente Michele Emiliano combatte punto a punto con il centrodestra unito guidato dall'ex presidente regionale Raffaele Fitto. La forbice è identica per entrambi: 39-43%. In Puglia M5s ha corso da solo con Laricchia, quotata tra l'11 e il 15%. Se dovesse vincere Fitto, ci saranno polemiche sulla mancata alleanza Pd-M5s. Così come ci sarebbero polemiche sulla corsa autonoma di Ivan Scalfarotto per Italia viva.



L'altro risultato sotto i riflettori è quello delle Marche. Le tendenze post-voto confermano il ribaltone da parte del centrodestra. Il meloniano Francesco Acquaroli (tra il 47 e il 51%) sembra ormai irrangiungibile per il candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi (34-38%). Nelle Marche governava il centrosinistra con Ceriscioli, non ricandidato dopo il primo mandato. Anche qui M5s corre in proprio ma non influirebbe sul risultato: il candidato Mercorelli sarebbe al 7-9%.



Nessuna sorpresa in Campania. De Luca vince con un risultato che insieme supera i voti aggregati degli sfidanti Caldoro (centrodestra) e Ciarambina (M5s). Il governatore uscente è tra il 54-58%, Caldoro è al 23-27%, Ciarambino al 10,5-14,5%. Per M5s si annuncia un pesantissimo tracollo rispetto al risultato ottenuto Regione alle politiche del 2018 e alle Europee del 2019.

Come previsto Luca Zaia trionfa in Veneto con una percentuale sopra il 70%, tra il 72 e il 76%. L'avversario del centrosinistra Arturo Lorenzoni, tra l'altro colpito da coronavirus nelle ultime settimane di campagna, ha corso sin dall'inizio senza speranze di sovvertire le previsioni e si fermerebbe tra il 16 e il 20%. Malissimo M5s, con Cappelletti tra 2 e 6%. Si attendono i voti di lista per capire quanto e come, nel centrodestra, la lista di Zaia si mette davanti alla Lega salviniana.

Altro risultato atteso, la riconferma di Giovanni Toti in Liguria. Le tendenze dicono che l'ex giornalista Mediaset sta tra il 51 e il 55% e stacca di 15 punti Ferruccio Sansa, candidato unitario di Pd e 5s. Alleanza che ha portato alla corsa autonoma di Iv con Fausto Massardo, quotato tra 2 e 6%.