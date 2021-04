Reuters

Scende ancora a 0,92 il valore dell’Rt nazionale, ulteriormente al di sotto della soglia di allarme fissata a 1. Lo fa sapere l'Istituto Superiore di Sanità. Viene firmata oggi la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza per i consueti passaggi di colore e cambi di fascia delle Regioni determinati sulla base del monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità sull’andamento dell’epidemia da Coronavirus.

Cambi che avverranno a partire da lunedì 12 aprile quando l’Italia dovrebbe tingersi per lo più di arancione.

Campania, Valle D'Aosta e Puglia dovrebbero restare regioni rosse, la Sardegna da arancione dovrebbe invece passare in zona rossa.

Le regioni che dovrebbero lasciare la zona rossa e tornare arancioni invece, sono Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Toscana.

Resta in dubbio la situazione della regione Calabria attualmente rossa.



Sempre per oggi è attesa anche la direttiva del commissario straordinario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo che ridisegna la campagna vaccinale dopo le novità su Astrazeneca. Ema "ha detto che AstraZeneca è sicuro e non ha dato alcuna controindicazione". L'autorità regolatoria italiana "prendendo spunto da quanto fatto nei paesi limitrofi con cui c'è un confronto ha dato la raccomandazione" di utilizzarlo al di sopra dei 60 anni. E per chi deve fare la seconda dose "non c'è alcun problema. Questo lo voglio riaffermare, e' veramente importante". Lo ha ribadito il commissario all'emergenza durante la visita in Fiera a Bologna all'hub vaccinale in Fiera.



