«L'identificazione delle persone è un'operazione che si fa normalmente nei dispositivi di sicurezza per il controllo del territorio. Mi è stato riferito che il personale che aveva operato non avesse piena consapevolezza». Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha commentando l'identificazione da parte della Digos a Milano di un gruppo di una dozzina di persone che commemorava l'oppositore russo Navalny, morto venerdì in carcere.

«È capitato anche a me nella vita di essere identificato, non credo che sia un dato che comprime una qualche liberta' personale", ha aggiunto il ministro. Parole che non sembrano destinate a placare le polemiche: «Se per Piantedosi identificare persone che portano un fiore per Navalny è normale, prendere documenti e generalità non comprime le libertà personali, allora il problema non sono gli agenti e l'abuso di potere in uno stato di diritto. Il problema è Piantedosi», ha scritto sui social il senatore Pd, Filippo Sensi, che già ieri aveva annunciato di voler presentare un'interrogazione parlamentare sulla vicenda. Domenica, in corso Como, sotto la targa in ricordo di Anna Politkovskaya, giornalista e dissidente russa assassinata nell'ottobre 2006, una dozzina di persone del comitato Annaviva si era ritrovata per deporre una rosa per Navalny ed è stata identificata due agenti della Digos. «Ha ragione il Ministro dell’Interno a dire che l’identificazione delle persone rientri nelle facoltà della Polizia e infatti tutti i presenti hanno dato i documenti (fotografati uno a uno) e fornito l’indirizzo di casa come richiesto. La domanda è perché?», è la replica del comitato, che contesta anche la versione fornita dalla questura: «Gli agenti non passavano di lì, erano già lì che ci aspettavano», ha detto Marina Davydova di Annaviva. Oggi pomeriggio, mentre a Roma è prevista la manifestazione per protestare contro la morte di Navalny, il comitato Annaviva si ritrova di nuovo in corso Como, mentre la comunità dei Russi liberi manifesta in piazza della Scala alle 19.00.

Piantedosi era in prefettura a Milano per la firma di un accordo tra Regione Lombardia, Agenzia nazionale per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia, e Anci Lombardia. Si tratta del terzo accordo di questo tipo sottoscritto tra Stato e regioni, dopo quelli stiputati con la regione Sicilia e Calabria. Con 3.163 beni confiscati, la Lombardia è quarta a livello nazionale per numero di beni sequestrati alla criminalità organizzata. 1.591 sono destinati agli enti territoriali e al demanio dello Stato, 1.572 sono in gestione e da destinare. La maggior parte si trova in provincia di Milano, che registra più della metà del totale regionale degli immobili confiscati, seguita dalle province di Brescia, Monza-Brianza, Varese, Como e Pavia. L'accordo si propone di valorizzare i beni, mettere a sistema ogni informazione utile ad accelerare i processi di destinazione, assegnazione e utilizzo, creando le migliori condizioni per far incontrare domanda e offerta. Progetti di valorizzazione che nell'ultimo anno hanno registrato un aumento del 140%.



Sempre a margine dell'incontro in prefettura, Piantedosi ha parlato del Cpr di via Corelli di Milano, che è stato commissariato dal Tribunale, in seguito a un'indagine della procura di Milano e dove, anche la scorsa settimana ci sono state proteste con l'intervento delle forze dell'ordine in assetto antisommossa (in un filmato inviato dall'interno della struttura si vedevano due detenuti sdraiati sotto la pioggia senza vestiti e poi uno di loro accasciato a terra, ferito o contuso). Per il ministro dell'Interno «I Cpr molto spesso non sono nelle condizioni migliori proprio perché l'opera di vandalizzazione che viene fatta dalle persone che sono dentro non consente sempre che siano nelle condizioni migliori», ha detto. «Sono luoghi ovviamente di detenzione e di privazione della libertà previsti dalla legge dove si concentrano situazioni anche di comprensibile disperazione da parte di chi ci finisce dentro secondo quelle che però sono delle previsioni di legge», ha aggiunto, negando che vi siano "condizioni disumane disumane" e precisando che esistono "sistemi di monitoraggio continuo".

«Il Ministro dell'Interno Piantedosi entri con me nel Cpr di Milano», ha replicato Paolo Romano, consigliere regionale del Pd, che sabato ha fatto un sopralluogo nel centro di via Corelli, dopo la notizia del pestaggio di un detenuto in seguito alla protesta.

Piantedosi ha quindi parlato della sentenza della Cassazione che ha definito la Libia un porto "non sicuro". «L'Italia non ha mai coordinato e mai consegnato in Libia migranti raccolti in operazioni di soccorso coordinate o direttamente effettuate dall'Italia.

Quella sentenza va letta bene, non va data alle sentenze una lettura di tipo politico o ideologico - ha detto -. Si tratta di una sentenza collocata temporalmente in un momento preciso in cui la Libia aveva determinate condizioni. Le collaborazioni con l'Ue erano finalizzate a portare la Libia a superare le situazione di quel momento. Tra gli elementi importanti di lettura della sentenza - ha spiegato - ci sono dei principi a cui il governo si è sempre attenuto nel regolamentare l'attività di rimpatrio. Chiunque interviene deve coordinarsi con le autorità competenti in materia», ha concluso.

Da registrare infine il botta a risposta, a margine tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana sull'inquinamento, dopo la relazione dell'indice Aqi, secondo cui l'aria di Milano, domenica, è stata la terza peggiore del mondo

«Stiamo facendo dei miracoli per ridurre l'immissione in atmosfera di sostanze inquinanti, con tutte le politiche che stiamo portando avanti per migliorare i riscaldamenti, le automobili e per agevolare le attività produttive a intraprendere un percorso di sostenibilità», ha detto Fontana.

«Nessuno di noi ha fatto miracoli: né Regione Lombardia, né Milano. Ciononostante noi stiamo continuando a cercare di fare qualcosa. Credo che la mia amministrazione abbia dimostrato, anche con decisioni divisive, di voler fare qualcosa sull'ambiente», ha replicato Sala.