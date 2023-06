FOTOGRAMMA

COMMENTA E CONDIVIDI













La decisione di scendere in piazza con il Movimento 5 stelle sabato scorso rischia di costare cara alla segretaria dem Elly Schlein, specie dopo l’uscita di Beppe Grillo sulle "brigate di cittadinanza in passamontagna”, che ha scatenato un putiferio dentro e fuori il partito.

L’ultima tegola sono le dimissioni di ieri dal Consiglio regionale del Lazio dell’ex assessore alla Salute e candidato alla Pisana dem, Alessio D’Amato.

Ma il malcontento tra i big cresce e la direzione nazionale di questo pomeriggio (in programma dalle 15) sarà l’occasione per la giovane leader di chiarire la propria posizione e scongiurare nuovi addii.

C’è attesa anche per l’intervento dell’ex ministro della difesa Lorenzo Guerini visto che le armi a Kiev sono un altro tema caldo (e divisivo) in seno a partito, così come l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, che piace ai sindaci ma non al Nazareno.