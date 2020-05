Nuovi test seriologici all'Idi di Roma e Capranica (Viterbo) - Archivio

Da lunedì 18 maggio all’Idi nelle sedi di Roma e di Capranica (Viterbo) sarà possibile effettuare il test sierologico Igg Sars-Cov-2 di Abbott, test scelto dalle istituzioni per alcune categorie di operatori qualificati (medici, operatori sanitari, farmacisti, forze dell’ordine). Per prenotarlo sarà sufficiente collegarsi al sito www.idi.it (“Prenota on line”) oppure scaricare la app “Idi Ospedale” su piattaforma Android (“Prenotazione del test venoso Igg Sars-Cov-2”). Inoltre, è possibile telefonare al numero unico 0666464094. Il test avrà un costo di 25 euro. Il nuovo test sierologico, con prelievo venoso, sarà eseguito a tutti gli interessati (muniti di ricetta bianca, da richiedere al medico di medicina generale, e di tessera sanitaria) secondo i criteri approvati dalla delibera di Giunta regionale 209/2020. Il test andrà ad identificare l’anticorpo Igg, una proteina prodotta dall’organismo nelle fasi avanzate dell’infezione da Covid-19 e ha dimostrato una specificità e una sensibilità di rilevazione superiore al 99% a distanza di 14 giorni o più dall’insorgenza dei sintomi. I dati raccolti attraverso questa campagna dedicata ai test sierologici Igg Sars-Cov-2 andranno ad arricchire l’indagine epidemiologica svolta dalla Regione Lazio (Det. Dirigenziale n. G05621 12/05/2020). Con questa iniziativa Idi arricchisce l’offerta dei test sierologici rapidi, che si effettuano dal 22 aprile.