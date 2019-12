Nonna Carmelina al microfono di Radio Civita InBlu per raccontare una favola ai suoi piccoli amici (Radio Civita InBlu)

«Nonno raccontami una favola». Una domanda senza tempo che si rinnova di generazione in generazione. Anche grazie alla radio. In provincia di Latina gli anziani della Casa di Riposo San Francesco di Minturno adesso si alternano ai microfoni di Radio Civita InBlu il sabato e la domenica, a mezzogiorno in FM. Raccontano un po' la loro storia personale e poi leggono una fiaba.

Il programma è stato realizzato dall'emittente comunitaria cattolica, aderente al circuito radiofonico InBlu, grazie al bando Editoria 2018 della Regione Lazio.



L'obiettivo è di recuperare un rapporto tra generazioni. Quella della favola è un'ottima "scusa". In realtà alla radio non ci si limita alla lettura della storia, ma si cerca un incontro. Il nonno, o la nonna, apre un dialogo con i piccoli ascoltatori, parlando di sé, delle proprie esperienze, degli insegnamenti che ha ricevuto dalla vita.

Tra le fiabe scelte Cappuccetto Rosso, Biancaneve e Cenerentola. Ma c'è spazio anche per Pinocchio, un "evergreen" che si presta a tante interpretazioni e a tanti insegnamenti, come dimostra il lbro scritto a suo tempo anche da un cardinale, Giacomo Biffi: "Contro mastro Ciliegia"