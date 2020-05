Ansa Archivio

COMMENTA E CONDIVIDI











La Polizia sta indagando sulla morte di un 17enne e sul ferimento di un 30enne giunti la scorsa notte nell'ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli). Entrambi sono arrivati nel Pronto soccorso con ferite da punta e taglio, il minorenne al torace e all'inguine. Per lui non c'è stato nulla da fare. È morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Il trentenne, invece, è stato subito sottoposto a intervento. Secondo gli investigatori non sarebbe in pericolo di vita.

Su quanto accaduto sono in corso indagini da parte della Polizia. Stando a quanto riportato da Fanpage e da alcune agenzie di stampa, entrambi sono di Pimonte, comune limitrofo: forse alla base della vicenda una lite in strada su via Vittorio Veneto, nella vicina Gragnano, che sarebbe degenerata e sfociata in coltellate. La polizia è sul posto per le indagini, ma ogni pista è al momento al vaglio.

Dai primissimi accertamenti, sembrerebbe che i due siano giunti all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia a bordo dell'Audi Q3 guidata dal trentenne, già feriti gravemente.