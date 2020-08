Ansa

Scontro. Ormai aperto. Con tanto di ultimatum: "Se il governo dovesse impugnare l’ordinanza, faremo valere le nostre ragioni nelle sedi opportune (cioè la magistratura, ndr). Se invece dovesse venire incontro alla nostra legittima richiesta, può chiederci qualche giorno di tempo per ricollocare i migranti e mettere i siglli a tutti centri di accoglienza della Sicilia. Se non lo fa, lo faremo noi”. Nello Musumeci si mette insomma in trincea e attacca: "Il Viminale dice che la competenza non è nostra? Agisca di conseguenza, perché è fuorilegge. Quei luoghi non rispettano le regole e le norme di sicurezza sanitaria". E ancora: ”Faccio appello al governo centrale perché la smetta di mostrare i muscoli e faccia il proprio. Andremo avanti, consapevoli di essere dalla parte della ragione". Così il governatore siciliano sfida ancor più apertamente l’esecutivo, giurando di non essere mosso da "nessun pregiudizio di carattere politico”.

Passo indietro, ricapitoliamo. Il presidente della Regione firma un’ordinanza che dispone la chiusura entro ventiquattr’ore dei centri d'accoglienza per migranti in Sicilia, portando via gli stranieri con aerei o navi e blindando l’Isola a qualsiasi tipo di nuovo sbarco. Il Viminale gli fa notare come le disposizioni siano largamente fuori dai poteri d’un presidente di Regione (sugli sbarchi decide lo Stato), tanto meno un governatore può comandare qualcosa ai Prefetti. E già pochi giorni fa l’assessore siciliano alla Sanità aveva “vietato” l’uso di tensostrutture nell’accoglienza dei migranti, perché incompatibili con le norme anticovid.

Stamane il governatore va giù duro: "Invece di rispondere con atti concreti sull’emergenza immigrazione, il governo trova la soluzione: creiamo campi di concentramento, che chiamano tendopoli in un deposito militare a Vizzini, abbandonato da anni. Tende che ci ricordano luoghi e scene da dimenticare assolutamente”, tuona Musumeci. Poi sciorina i numeri, “impressionanti. “soltanto nel mese di luglio sono arrivati 7.067 migranti sulle coste siciliane e per quanto riguarda agosto, fino a ferragosto, siamo a oltre tremila arrivi, mentre lo scorso anno in tutto il mese gli arrivi 1.268".

Morale? "Tenere quelle persone in quei luoghi, in quei campi di concentramento, è un delitto - taglia corto Musumeci -. Io sono il soggetto attuatore dell’emergenza Covid e quegli spazi non sono ammissibili: abbiano fatto il nostro dovere, il diritto alla salute è tutelato dalla Costituzione. Non importa se lì dentro ci sono migranti o agenti di commercio, sono persone e non possono stare in quelle condizioni. Ecco il motivo dell’ordinanza: adesso il Viminale agisca".

Lui garantisce: “Non c’è alcuna volontà di scontro con lo Stato o col governo centrale”, ripete Musumeci. Anzi - sostiene - “abbiamo adottato una condotta improntata da grande rispetto e ci aspettiamo lo stesso dal governo. Non arroganza, superficialità o peggio i silenzi”, che “servono a far perdere tempo per neutralizzar gli effetti dei problemi”. Infine Lampedusa: “Un’isola abbandonata a se stessa, è caduto nel vuoto l’appello del sindaco Totò Martello, come il sopralluogo del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese”, chiude il governatore siciliano.