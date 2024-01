Foto d'archivio

È morto a 74 anni a Modena Giulio Santagata, ex parlamentare, ministro e tra i fondatori dell'Ulivo, amico di Romano Prodi. Economista, nativo di Zocca, nel 2001 venne eletto la prima volta alla Camera con La Margherita. Nel 2006 aderì al gruppo dell'Ulivo. Nel febbraio 2005 fondò e diresse a Bologna la Fabbrica del Programma, per L'Unione. Nel secondo esecutivo del Governo Prodi, fu ministro per l'attuazione del programma, fino al 2008. Di recente aveva avuto problemi di salute e negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate.

Il cordoglio della politica

Alla notizia della morte di Santagata, molti sono state le attestazioni di stima e le condoglianze della politica. A cominciare da Romano Prodi che con lui ha condiviso l’esperienza dell’Ulivo. «Piango la perdita di un amico carissimo al quale ero legato da sentimenti di affetto profondo – scrive l’ex premier - Per anni Giulio ed io abbiamo condiviso non solo tanta parte della vita privata, ma anche battaglie politiche, successi e sconfitte. Mi è impossibile sintetizzare oggi i tanti ricordi di una storia che ci ha visto fianco a fianco. Mi mancherà la sua vivace intelligenza, la schiettezza dei suoi consigli e la sua capacità di trovare il risvolto ironico nelle cose della vita e della politica».

Condoglianze anche dal Pd, ma non solo. La segretaria dem Elly Schlein lo ricorda come «persona generosa, brillante e sempre al servizio dell'unità, tra i fondatori dell'Ulivo e poi protagonista di una bellissima stagione del riformismo con Romano Prodi. Il suo è un esempio che non dimenticheremo e a lui va tutta la nostra gratitudine per quello che ci ha insegnato». «Piango affranto la scomparsa di Giulio Santagata, compagno di tante avventure politiche dai fantastici tempi dell'Ulivo in poi, spirito libero e creativo. Amico vero. Addio Giulio», è il ricordo che Enrico Letta dedica a Giulio Santagata. Anche Piero Fassino, deputato Pd e ultimo segretario dei Ds utilizza i social per ricordarlo. «Con profonda tristezza vivo la scomparsa di Giulio #Santagata, di cui ho conosciuto da vicino la generosita', la tenacia, la curiosita' intellettuale, la disponibilita' al dialogo – scrive su Facebook - doti che ha profuso, al fianco di Romano Prodi, nella costruzione dell'Ulivo e dell'unità dei progressisti. Un ultimo saluto con gratitudine e nostalgia». E Paolo Gentiloni via Twitter scrive: «Ricordo Giulio Santagata, uno dei protagonisti della vicenda dell'Ulivo. Sempre ironico, mai cinico, generoso organizzatore, intellettuale curioso. Giulio ci mancherà». Tristezza e cordoglio profondi per la morte di Giulio Santagata, vengono espressi dall’ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani che aggiunge: «Spero che Giulio ci lasci qualcosa della sua sorridente immaginazione, della sua generosità, del suo sogno testardo di una società migliore».

Le istituzioni si stringono attorno alla famiglia di Santagata. Il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Giulio Santagata, già amministratore, deputato e ministro. Giungano le mie più sentite condoglianze ai suoi familiari e al Partito Democratico».