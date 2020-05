Selfie stamane in piazza San Pietro - Pino Ciociola

Fine del lockdown (spostamenti fra Regioni a parte), è appena iniziato un nuovo capitolo. Ed è tutto da scrivere, sebbene le premesse siano decisamente consolanti anche oggi. Tornano sotto quota cento le morti (che però complessivamente dall’inizio della pandemia superano le 32mila), l’aumento dei nuovi contagi è sempre più frenato (meno di 500, non accadeva dal 2 marzo), gli attuali positivi vanno a meno di 67mila (ieri eravamo sopra 68mila), i ricoverati nei reparti Covid sono a pochi passi da scendere sotto 10mila. Ecco l’aggiornamento quotidiano dal Dipartimento della Protezione civile.

Nuovi contagi. Sono 451 (lunedì 744, martedì 983, mercoledì 888, giovedì 992, venerdì 789, sabato 875 e ieri 675), di questi, 175 si registrano in Lombardia (martedì 614, mercoledì 394, giovedì 522, venerdì 299, sabato 399 e ieri 326) . I tamponi effettuati sono 36.406 (mercoledì 61.983, giovedì 71.876, venerdì 68.176 e ieri 69.179), con un rapporto di positività che rimane ai minimi, 1,2% (ieri 1,1% e sabato 1,4).

Morti. Sono 99 (domenica 165, lunedì 179, martedì 172, mercoledì 195, giovedì 262, venerdì 242, sabato 153 e ieri 145), dei quali 24 (giovedì 111, venerdì 115, sabato 39 e ieri 69) in Lombardia. Il totale arriva a 31.908 dall’inizio della pandemia. Per capire nelle ultime settimane come stia andando sul fronte più tragico della pandemia (finora), la media di decessi quotidiani dal 1 maggio al 6 è stata 289,6, quella dal 7 al 12 maggio 190,6 e infine la media dal 13 maggio a oggi 190,6.

Totale dei casi. Sono 225.886 le persone che hanno contratto il Covid-19 (compresi guariti e deceduti) dall’inizio della pandemia.

Attuali positivi. Ancora in rapida discesa, 66.533 (lunedì 82.488, martedì 81.266, mercoledì 78.457, giovedì 76.440, venerdì 72.070, sabato 70.187 e ieri 68.351), 1.798 in meno rispetto a ieri (mercoledì meno 2.809, giovedì meno 2.017, venerdì meno 4.370, sabato meno 1.883 e ieri meno 1.836).

Ricoverati nelle terapie intensive. Sono 749 (domenica 1.027, lunedì 999, martedì 952, mercoledì 893, giovedì 855, venerdì 808, sabato 775 e ieri 762).

Ricoverati in reparti ospedalieri ordinari. Sono 10.311 persone (domenica 13.618, lunedì 13.539, martedì 12.865, mercoledì 12.172, giovedì 11.453, venerdì10.792 e ieri 10.400), 89 meno di ieri.

In isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Sono 55.597 persone (67.449, mercoledì 65.932, giovedì 64.132, sabato 60.470 e ieri 57.278), cioè l’84% degli attuali positivi (come ieri).

Guariti e dimessi. Sono 2.150 (ieri 2.605), portando il numero complessivo dall’inizio della pandemia a 127.326.

Focus sul Lazio. Il 30% dei casi accertati finora nella Regione è asintomatico. E degli altri positivi, il 39% è in isolamento domiciliare, il 16% ricoverato in una struttura sanitaria e l'1% è in terapia intensiva. L’età media dei positivi è 57 anni, il 47% maschi e il 53% donne. La distribuzione, infine: “Il 39% è residente a Roma città e il 32,2% nella provincia - fa sapere l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio -, l'8,4% a Frosinone, il 5,2% a Rieti, il 6% a Viterbo e il 7,6% a Latina, mentre l’1,5% proviene da fuori Regione".

Il dettaglio regionale, infine. I casi attualmente positivi sono 27.073 in Lombardia, 9.874 in Piemonte, 5.525 in Emilia-Romagna, 4.004 in Veneto, 3.826 nel Lazio, 2.573 in Toscana, 2.339 in Liguria, 2.315 nelle Marche, 1.995 in Puglia, 1.673 in Campania, 1.539 in Sicilia, 1.413 in Abruzzo, 621 in Friuli Venezia Giulia, 401 in Calabria, 380 in Sardegna, 307 nella Provincia autonoma di Bolzano, 248 nella Provincia autonoma di Trento, 217 in Molise, 93 in Basilicata, 77 in Umbria e 60 in Valle d’Aosta.