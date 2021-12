Il centro di Roma alla sera dell'11 dicembre - Foto Ansa

Secondo Il bollettino di oggi martedì 14 dicembre 2021 pubblicato dal ministero della Salute sono 20.677 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, (ieri erano stati 12.712). Sono invece 120 le vittime in un giorno (ieri erano state 98).

Dati preoccupanti accertati nelle ultime ore in Emilia-Romagna con oltre 1.800 contagiati e 92 in terapia intensiva, Campania con 1.304 contagiati e 28 in terapia intensiva, Friuli Venezia Giulia con 360 contagiati e 28 in terapia intensiva, Alto Adige con 473 contagiati e 22 in terapia intensiva, Calabria con 459 contagiati e 20 in terapia intensiva, Abruzzo con 239 persone contagiate e 13 pazienti in terapia intensiva, Valle d'Aosta con 103 contagiati 3 due in terapia intensiva.