Gabriella Zanella con il cardinale Tettamanzi in un'immagine del 2004 - Dal sito di La Nostra Famiglia

COMMENTA E CONDIVIDI













Gabriella Zanella è mancata martedì 8 febbraio a Bosisio Parini, nel Lecchese. Zanella per oltre ottant’anni ha trascorso la vita in Italia e all’estero a prendersi cura dei bambini con disabilità.

A dare l’annuncio della scomparsa sono stati l’Istituto Secolare delle Piccole Apostole della Carità e l’associazione La Nostra Famiglia, per cui Zanella - classe ’39 - con passione e competenza, ha assunto i ruoli di consigliera generale e vice responsabile generale dell’Istituto, e la carica di direttrice generale dell’associazione dal 1990 al 2006, raccogliendo l’eredità di Zaira Spreafico. «Gabriella nel suo incarico ha rivelato una grande attenzione per la persona, che si traduceva in disponibilità all’ascolto e al confronto», ricorda la presidente dell’associazione Luisa Minoli.

Zanella durante il suo mandato ha compiuto scelte coraggiose: ha espanso nelle attività di cura e riabilitazione dei bambini con disabilità i 28 centri della Nostra Famiglia, e sviluppando l’attività scientifica nei quattro poli di ricerca in Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Puglia: «A lei si deve l’avvio nel 2004 a Bosisio Parini del settimo padiglione, una struttura specializzata nella neuroriabilitazione in età evolutiva. Era instancabile nel suo impegno apostolico a servizio dei piccoli e delle loro famiglie, nelle attività in Italia e all’estero», conclude Minoli.

I funerali saranno celebrati giovedì 10 febbraio, a Bosisio Parini, alle ore 11 nell’auditorium del 6° padiglione de La Nostra Famiglia.