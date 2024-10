La Mare Jonio

A Lampedusa la settimana si è aperta con un numero cospicuo di arrivi dal mare, favoriti dalle buone condizioni meteo. Lunedì ci sono stati 23 approdi, per un totale di 960 migranti. All'alba di martedì sono giunte altre 48 persone: in giornata sono previsti trasferimenti per alleggerire l'hotspot. La prefettura di Agrigento ha infatti disposto lo spostamento di 220 ospiti con il traghetto di linea per Porto Empedocle e poi, nel pomeriggio, altri 168 verranno imbarcati su un volo Oim per Milano.



In mattinata sono arrivati sull'isola altri 26 migranti: sono stati portati fino al molo commerciale dell'isola dalla nave ong Nadir. Si tratta di bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani e siriani: hanno riferito d'essere partiti da Zuwara, in Libia, pagando 6mila dollari a testa per la traversata fatta su un gommone di 8 metri.



A Porto Empedocle intanto è attraccata la Mare Ionio, la nave dell'ong Mediterranea, a cui la direzione centrale dell'Immigrazione, lunedì sera, ha assegnato il porto sicuro della città agrigentina. A bordo dell'imbarcazione ci sono 58 migranti che, nelle scorse ore, erano stati salvati nel canale di Sicilia. Il gruppo, una volta completato lo sbarco, sarà portato all'hotspot di contrada Caos per le procedure di identificazione.

Intanto la premier Giorgia Meloni tira dritto di fronte alle critiche ricevute per l'apertura dei centri di accoglienza aperti in Albania e anzi rivendica la bontà delle scelte fatte, a suo dire apprezzate anche oltre confine. "Sono orgogliosa che l'Italia sia diventata un modello da seguire, ho accolto con grande soddisfazione l'attenzione di diversi governi di diverso colore politico" sull'azione italiana "a riprova del pragmatismo e dell'efficacia che hanno segnato la nostra azione in materia di contrasto dell'immigrazione illegale" ha detto durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.