L'abbraccio tra la premier Meloni e il presidente ucraino Zelensky a New York - Ansa

«Caro Volodymyr Zelensky, continueremo a essere al tuo fianco fino a quando sarà necessario. Puoi contare su di noi». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento all'evento a New York sulla ricostruzione dell'Ucraina, fortemente voluto dal presidente americano Joe Biden, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. Dal canto suo, il presidente ucraino ha ringraziato la premier italiana per la sua leadership.



Oltre 30 Paesi e la Ue hanno aderito alla "storica" dichiarazione congiunta di sostegno alla ripresa e alla ricostruzione dell'Ucraina lanciata dal presidente Biden. Lo rende noto la Casa Bianca, ricordando che il documento è aperto all'adesione di altri Paesi.

«Noi, leader del Gruppo dei Sette (G7), riaffermiamo - si legge nella dichiarazione - il nostro incrollabile sostegno all'Ucraina oggi e in futuro, in guerra e in pace. Come affermato nel Comunicato dei leader Apulia-G7, insieme ai partner internazionali, rimaniamo determinati a fornire sostegno militare, di bilancio, umanitario e di ricostruzione all'Ucraina e al suo popolo e siamo fermamente impegnati ad aiutare l'Ucraina a soddisfare le sue urgenti esigenze di finanziamento a breve termine e ad assistere la ripresa e la ricostruzione a lungo termine dell'Ucraina. Attraverso il nostro sostegno collettivo alla ricostruzione e alla ripresa ucraine - prosegue il documento - garantiremo che la Russia fallisca nei suoi obiettivi di sottomettere l'Ucraina e che l'Ucraina emerga dalla guerra di aggressione russa con una società modernizzata, vibrante e inclusiva e un'economia innovativa, resiliente alle minacce russe», si legge ancora nel testo.

Intanto, riporta l'agenzia Bloomberg citando la Reuters, gli Stati Uniti intendono annunciare più di 8 miliardi di dollari di aiuti militari per l'Ucraina giovedì, quando il presidente Volodymyr Zelensky sarà a Washington.