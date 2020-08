Ufficio Stampa Meeting / Foto di Roberto Masi

È una presenza consolidata, e non può certo venire meno in un’edizione come questa. Sebbene non sia previsto lo stand nel quartiere fieristico, Avvenire è al fianco del «popolo del Meeting» assicurando una media partnership culturale a cinque eventi selezionati.

Martedì alle 19, il nostro quotidiano promuove «Essere fatti come un prodigio: la meraviglia dell’interdipendenza», protagonista il celebre biologo e storico della scienza Scott Gilbert che, introdotto dal biochimico Giorgio Dieci, rifletterà sulla natura relazionale e dinamica dei viventi.

Mercoledì 19 alle 17 «La vita: un mistero», con la moderazione del medico palliativista Marco Maltoni, vedrà interrogarsi sul senso e lo scopo della sanità Elvira Parravicini, che alla Columbia University dirige il «Neonatal Comfort Care Program», l’olandese Theo Boer, che si dimise dalla Commissione per le autorizzazioni all’eutanasia, e Antonio Pesenti, responsabile della rete tra le Rianimazioni lombarde.

Giovedì 20, sempre alle 17, «Le sfide del vivere nell’epoca del nichilismo» con l’atteso confronto tra lo psichiatra Eugenio Borgna e il suo allievo Umberto Galimberti, introdotti da Costantino Esposito, storico della filosofia.

«Le scuole ripartono. Esperienze educative e autonomia» è il tema di sabato 22 alle 19, protagonisti la viceministra all’Istruzione Anna Ascani, Luca De Simoni, consigliere di amministrazione della cooperativa scolastica milanese La Zolla, Pier Eugenio Lucchetta, dirigente scolastico a Vittorio Veneto, l’insegnante monzese Achille Mapelli e Claudia Ventura, docente a Castel Guelfo, moderati dal presidente di Diesse Carlo Di Michele.

Domenica 23 alle 15, infine, «Non torniamo al mondo di prima. Ricostruiamo insieme», col premio Nobel Muhammad Yunus, introdotto dal costituzionalista Andrea Simoncini, vice presidente della Fondazione Meeting, e dall’economista Mario Biggeri.

