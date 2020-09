Silvio Berlusconi con la figlia Marina in una foto del 2013 - Archivio Ansa

Marina Berlusconi è risultata positiva al Covid-19. Secondo fonti a lei vicine, la primogenita di Silvio Berlusconi sta bene e si trova ora in isolamento insieme alla sua famiglia nella casa di Milano dove continua a lavorare da remoto. Al momento non si sa se anche altri componenti della sua famiglia oltre lei siano risultati positivi. Secondo l'Ansa le condizioni di salute dei figli e del marito sono buone. La presidente della holding di Fininvest e di Mondadori è la terza figlia in ordine di tempo ad essere risultata positiva al tampone. Prima di lei infatti anche Barbara e Luigi Berlusconi erano risultati positivi e si trovano ora entrambi in isolamento domiciliare.

Intanto le condizioni di salute dell'ex Cavaliere, che si trova ricoverato al San Raffaele di Milano dal 3 settembre in via precauzionale per l'inizio di una polmonite bilaterale dovuta al coronavirus scoperto il giorno prima, sono in miglioramento. "Il quadro clinico complessivo- si apprende dal bollettino medico diramato dal professor Alberto Zangrillo - appare in miglioramento ed è coerente con l'evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi".

Secondo una ricostruzione dell'Ansa in merito al contagio di Marina Berlusconi, sembrerebbe che lei e la sua famiglia abbiano passato gli ultimi giorni di agosto nella loro tenuta di Valbonne, in Provenza. In quella circostanza erano presenti anche l'ex premier e l'attuale compagna Marta Fascina, anche lei positiva. Berlusconi aveva infatti trascorso tutto il periodo del lockdown nella proprietà francese della figlia, poi si era trasferito ad agosto prima a Villa Certosa dove in Sardegna ha incontrato l'amico Flavio Briatore e successivamente ad Arcore. Berlusconi aveva fatto sapere di essersi sottoposto a un doppio tampone risultato negativo, subito dopo aver appreso della positività dell'imprenditore del Billionaire. Dopo aver poi appreso della positività dei due figli, ne aveva fatto un altro risultato invece positivo. Anche la primogenita al tampone iniziale era risultata negativa.