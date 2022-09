Pianello di Ostra, in provincia di Ancona - Ansa

Sale il bilancio delle vittime dell'alluvione che nella notte tra il 15 e il 16 settembre ha colpito le provincie di Ancona e Pesaro-Urbino. In mattinata i Vigili del fuoco hanno recuperano il corpo di un uomo nella zona di Serra de' Conti: si tratterebbe di un 47enne di Arcevia la cui auto, una Opel Corsa, era già stata trovata dentro il fiume Misa dopo essere stata inghiottita dall'acqua.

Le vittime salgono così a 11. Ed è proprio nelle zone intorno a Serra dè Conti e a Barbara, nell'entroterra senigalliese, che si concentrano le ricerche, andate avanti per tutta la notte, delle due persone ancora disperse dopo l'alluvione: si tratta di un bambino di 8 anni e una donna di 56 anni. In azione vigili del fuoco, soccorso alpino e protezione civile.

Nello specifico, nella zona di Barbara, i soccorritori cercano il piccolo Mattia, 8 anni, inghiottito dal Nevola mentre si trovava con la madre sulla strada che collega Ripalta (Arcevia) e la Corinaldese; erano scesi dall'auto, travolta dall'ondata del fiume, ma la mamma Silvia Mereu, farmacista, poi recuperata e portata in ospedale, non era riuscita a trattenere il figlio per la forza dell'acqua.

Nella stessa area, si cerca Brunella Chiù che insieme al figlio 23enne Simone Bartolucci e alla figlia Noemi Bartolucci, 17 anni, era stata trascinata via dal Nevola mentre tentava di lasciare casa in auto: Simone si è salvato aggrappandosi a una pianta per oltre due ore, mentre la 17enne è deceduta e il corpo è stato già recuperato.

Intanto sulla zona è tornato il maltempo: si sono intensificate la pioggia e anche il vento sul Senigalliese. La pioggia, alternatasi a schiarite dalle 10, nel pomeriggio cade copiosamente accompagnata da raffiche di vento. La Protezione civile aveva diramato un'allerta meteo gialla "temporali, vento, mare, idraulica e idrogeologica" su tutte le Marche fino a tutta la giornata di sabato. La situazione è in peggioramento anche in altre aree: nello Jesino e nel Fermano. Allerta arancione anche per altre quattro regioni: Umbria, Campania, Basilicata e Calabria.