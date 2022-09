Maltempo e alluvione in Umbria e Marche, nella foto la frazione di Casine - Andrea Vagnoni, Fotogramma

Sempre più eventi climatici estremi in Italia, come è accauto nella notte tra il 15 e il 16 settembre nelle Marche. Ma anche sempre più cemento sul nostro suolo. Bombe d’acque, trombe d’aria, ondate di calore, forti siccità, grandinate sono ormai in forte aumento, colpendo soprattutto le aree urbane e causando danni ai territori, alle città e alla salute dei cittadini.

E il 2022 è un anno da record. Lo aveva denunciato Legambiente appena un mese fa presentando i nuovi dati aggiornati della mappa del rischio climatico, nell’ambito dell’Osservatorio Cittàclima.

Da gennaio a luglio 2022 si erano registrati in Italia 132 eventi estremi, numero più alto della media annua dell’ultimo decennio. Preoccupante anche il dato complessivo degli ultimi anni: dal 2010 a luglio 2022 nella Penisola si sono verificati 1.318 eventi estremi. Gli impatti più rilevanti in 710 comuni italiani.

Nello specifico in questi anni si sono registrati 516 allagamenti da piogge intense, 367 danni da trombe d’aria, 157 danni alle infrastrutture da piogge, 123 esondazioni fluviali (con danni), 63 danni da grandinate, 55 danni da siccità prolungata, 55 frane da piogge intense, 22 danni al patrimonio storico, 17 temperature estreme in città/ondate di calore.

Ma questi eventi sono prevedibili? Anche per quanto accaduto nelle Marche ci si pone questa domanda. Dalla Protezione civile era prevista un’allerta gialla, la terza per gravità dopo rossa e arancione. Ma, come ci hanno più volte spiegato gli esperti, si tratta di previsioni per vasti territori e su tempi lunghi mentre gli eventi estremi sono concentrati nel tempo e nello spazio.

E questo è molto difficile prevederlo, anche con gli strumenti più sofisticati. Oltretutto gli eventi estremi meteorologici si sviluppano sempre a monte di dove poi provocano danni. In altre parole piove in maniera forte e concentrata sui rilievi, ma poi l’acqua prende forza e velocità e si scarica in pianura provocando danni nei centri abitati, dove spesso i corsi d’acqua sono stati trasformati in “tubi” o ristretti per far posto alle case. E non riescono più a contenere i flussi.

Effetto sicuramente dei mutamenti climatici ma anche di un peggioramento nella gestione del territorio, il classico “piove su bagnato”, anzi sul “cementificato”.

Nel 2021 il consumo di suolo è tornato a crescere al ritmo di 19 ettari al giorno, 2 metri quadrati al secondo, il valore più alto negli ultimi dieci anni. Così si sono sfiorati i 70 chilometri quadrati di nuove coperture artificiali in un solo anno. Il cemento ricopre ormai 21.500 chilometri quadrati di suolo nazionale, dei quali 5.400, un territorio grande quanto la Liguria, riguardano i soli edifici che rappresentano il 25% dell’intero suolo consumato.

E il raffronto col resto d’Europa è negativo. Infatti la copertura artificiale del suolo è ormai arrivata al 7,13% (7,02% nel 2015, 6,76% nel 2006) rispetto alla media Ue del 4,2%.

Lo denunciava l’altrettanto recente (lo scorso luglio) rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” realizzato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA). Due allarmi molto chiari, uno di un’associazione ambientalista, l’altro di un ente pubblico, e altrettanto preoccupanti.

Si legge, infatti, nel rapporto dello SNPA che “tra il 2006 e il 2021 il Belpaese ha perso 1.153 km2 di suolo naturale o seminaturale, con una media di 77 km2 all’anno a causa principalmente dell’espansione urbana e delle sue trasformazioni collaterali che, rendendo il suolo impermeabile, oltre all’aumento degli allagamenti e delle ondate di calore, provoca la perdita di aree verdi, di biodiversità e dei servizi ecosistemici, con un danno economico stimato in quasi 8 miliardi di Euro l’anno”.

Parole che ben fotografano quanto sta accadendo sempre più frequentemente. Anche perché il suolo consumato pro capite aumenta in Italia nel 2021 di 3,46 metri quadrati e di 5,46 rispetto al 2019 con un trend in crescita. Si passa, infatti, dai circa 349 metri quadrati nel 2012 ai circa 363 di oggi. Mentre i “costi nascosti” del consumo di suolo sono di otto miliardi di euro all’anno. Ma anche questa legislatura si è chiusa senza l’approvazione della fondamentale legge sulla conservazione del suolo. Legge necessaria ma fortemente osteggiata e costantemente bloccata in Parlamento. E le conseguenze sono purtroppo drammaticamente evidenti.