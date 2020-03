COMMENTA E CONDIVIDI











Cos'è la primavera ai tempi del coronavirus? Come accogliere il ritorno della "stagion dei fior", quando la natura rinasce e le giornate si allungano, ma a noi cittadini di questa epoca è chiesto di restare a casa, non uscire, non incontrarci, come gesto di responsabilità pubblica? Eppure la creatività e la voglia di relazioni autentiche non conosce confini, lo stiamo riscoprendo tra una preghiera in streaming, un flash-mob sui balconi, una luce che illumina le notti in attesa che il picco dell'epidemia passi e l'incubo di questo nemico subdolo e invisibile se ne vada così velocemente come è arrivato.

Ecco allora una bella iniziativa che merita di essere segnalata e vissuta: "Spring is coming" (o meglio: (#springiscoming come si dice sulle reti sociali), organizzata da Mappa Celeste, forum per il futuro del Paese, per trascorrere insieme in modo virtuale - ma nemmeno troppo - la notte che porta alla primavera. Quando? Ovviamente dal 21 marzo, alle 22, per tutto l'equinozio. "L'idea è rimanere fisicamente lontani ma sentirsi socialmente e culturalmente vicini in questa fase di emergenza inedita per il Paese", spiega Alessandro Rosina, docente di demografia all'Università Cattolica di Milano, tra i fondatori di Mappa Celeste, insieme ad Acli, Fim-Cisl, Federsolidarietà, Cgm, Jsn, e in collaborazione con ASviS-Festival per lo sviluppo sostenibile, Next-Festival Nazionale per l'Economia Civile, Aiccon-Le Giornate di Bertinoro per l'Economia Civile. Ma cosa bisogna fare per partecipare? Semplice: scegliere un libro particolarmente caro, ma soprattutto la pagina di quel libro che si ritiene meglio in grado di raccontare la sfida di affrontare le difficoltà del presente tenendo sempre acceso lo sguardo verso il futuro.

A quel punto si tratta di registrare un breve video leggendo quel brano o semplicemente fotografare il libro posto in un angolo della casa, con la pagina in vista. E poi condividere il proprio post in rete, insieme a decine di altri audio o video messaggi, sulla pagina Facebook dedicata.

"Sarà come stare tutti in una stessa grande casa mettere assieme le pagine di un unico grande libro che racconta un Paese che sa resistere ma anche guardare oltre l'emergenza", spiegano gli organizzatori. Per maggiori informazioni si può visitare la pagina www.mappaceleste.it o la pagina Facebook della Mappa Celeste https://www.facebook.com/mappa.celeste/.