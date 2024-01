Ci sono le vittime degli infortuni sul lavoro e i loro familiari, ma anche giornalisti, tecnici e gente comune incontrata nei bar di Milano. Sono i protagonisti (e i testimonial) di InSicurezza, docufilm di Stefano D'Andrea e Paolo Cirelli dedicato alla prevenzione degli infortuni e a diffondere la cultura della sicurezza. Il film, presentato in questi giorni, è stato prodotto con il supporto dell'Anmil e del Gruppo Silaq, che ha messo a disposizione, per le riprese, Safeland, una “palestra della sicurezza” realizzata a Peschiera Borromeo, dove vengono simulate tutte le possibili situazioni di rischio per i lavoratori. Che, in questo modo, sono “allenati” a prevenire gli infortuni. «Perché accade l'infortunio?». «Che cosa si può fare perché ciò non continui ad accadere?». Sono le domande a cui InSicurezza vuole dare risposta, attraverso testimonianze dirette ed esperienze sul campo. Per una presa di coscienza collettiva. «Nell’aver apprezzato enormemente questo prodotto filmico che racconta di storie, luoghi e della sicurezza che dovrebbe essere presente in ogni aspetto della vita umana, siamo pronti a dare il nostro supporto per una massiva distribuzione di InSicurezza - dichiara il vicepresidente nazionale Anmil, Emidio Deandri - con l’obiettivo di portarlo, insieme ai nostri Testimonial invalidi del lavoro, nel più gran numero di scuole ed aziende del nostro Paese».

«Si tratta di un progetto che abbiamo contribuito a far nascere e in cui abbiamo creduto sin dal primo ciak - sottolinea Fabiano Rinaldi, presidente Gruppo Silaq -. Sentivamo il bisogno di una testimonianza che andasse oltre i luoghi comuni e le più banali semplificazioni, per suscitare emozioni, ma anche per stimolare riflessioni approfondite su tematiche che sono centrali nella vita civile, sociale ed economica del nostro Paese. Credo che il docufilm InSicurezza rappresenti un unicum nel mondo della sicurezza sul lavoro e ci impegniamo da subito a farlo circolare, utilizzandolo anche come strumento di sensibilizzazione nei nostri corsi di consulenza e formazione».