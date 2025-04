Un momento della Conferenza stampa sul Centro di senologia dell'Idi - Ufficio Stampa Idi

COMMENTA E CONDIVIDI













Il tumore al seno è uno dei più frequenti dai 35 anni in su. E la mammella, in tutti i protocolli medici, è considerata parte degli annessi cutanei. Per questo l'Idi, Istituto Dermopatico dell'Immacolata, ha istituito il proprio "Centro di senologia", di cui ieri sono stati forniti oggi, 9 aprile, in conferenza stampa, i dati relativi all'anno 2024. Presso il Centro di via Monti di Creta a Roma sono state effettuate 9673 prestazioni senologiche, con 391 biopsie eco guidate e stereotassiche e sono stati diagnosticati 123 carcinomi della mammella. Numeri destinati ad amplificarsi nel 2025, dal momento che l'attività dei primi tre mesi è già notevolmente superiore a quella dei corrispondenti tre mesi dell'anno scorso.

I risultati del “Centro di senologia Idi“ sono stati presentati dalla professoressa Adriana Bonifacino, Responsabile della Senologia clinica e diagnostica dell’Idi Irccs, e dal dottor Matteo Sammarra direttore Uoc Diagnostica per Immagini dello stesso Istituto. «La tempestività della diagnosi è fondamentale - ha affermato Adriana Bonifacino - e perché ciò avvenga è necessario trovare percorsi appropriati ed efficaci come stiamo facendo in Idi. Nel corso del 2024 i casi clinici di carcinoma sono stati discussi tenendo conto del PDTA interno dal gruppo oncologico multidisciplinare (GOM) formato da professionalità specialistiche di clinica senologica oncologica radiologica-senologica».

L’IDI ha previsto per il 2025 - afferma la dottoressa Annarita Panebianco, direttore sanitario dell’Idi - un percorso di presa in carico per i pazienti afferenti alla Senologia Clinica che prevede: follow up clinico e strumentale per 5 anni successivi alla diagnosi; gestione diretta del paziente attraverso prenotazioni di visite ed esami con canali rapidi e diretti come ad esempio le mail: senologiaclinica@idi.it, radiologiasenologica@idi.it; per i pazienti affetti da carcinoma metastatico la presa in carico non ha limiti di tempo; servizi di psicologia clinica dedicato ai pazienti oncologici. Nel corso della conferenza stampa c'è stata anche la testimonianza della signora Marianna, poco più che quarantenne, una delle pazienti del Centro, che ha scoperto di avere un tumore al seno durante l'allattamento del suo bambino. «Qui non mi sono mai sentita un numero o una semplice paziente, ma una persona», ha sottolineato. La sua esperienza, è stato ribadito nel corso dell'incontro con i giornalisti, prova la necessità della prevenzione anche al di fuori della fascia di screening che in Italia va dai 50 ai 69 anni e che nel Lazio è stata estesa fino ai 74 anni.

Secondo Matteo Sammarra, «la Diagnostica per Immagini e la Radiologia Senologica e Interventistica giocano un ruolo fondamentale nella presa in carico del paziente. I percorsi interdisciplinari dell’IDI non sono solo un’eccellenza dell’Istituto, ma garantiscono al paziente un percorso strutturato e incentrato sull’educazione alla prevenzione».