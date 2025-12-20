Cittadini coraggiosi, manovra all’italiana, dinosauri in montagna: 5 notizie spiegate ai bambini
Torino blindata oggi per il corteo del centro sociale "chiuso" dalle forze dell'ordine giovedì. Ora l'attenzione è sul palazzo occupato a Roma dai militanti della destra post-fascista. Il ministro Zangrillo d'accordo con Piantedosi: va sgomberato anche quello. Ecco la mappa dei centri a rischio
Un report di Fondazione Agnelli mostra il ritardo nella spesa: restano 13 miliardi da erogare in 8 mesi. Ancora zero milioni spesi negli alloggi universitari
È stato il presule a denunciare l'arrivo in massa dei detenuti al 41 bis: «Un duro colpo per la città». Dopo le sue parole è partita la levata di scudi delle istituzioni
Due emendamenti alla Legge di Bilancio rilanciano la libertà di scelta educativa delle famiglie
La Corte d'Appello dell'Aquila ha rigettato il reclamo dei legali contro l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila che aveva sospeso la responsabilità genitoriale a Nathan e Catherine