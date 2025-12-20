<Attualità

Cittadini coraggiosi, manovra all’italiana, dinosauri in montagna: 5 notizie spiegate ai bambini

La nuova puntata de Le notizie della Illy, il podcast di rassegna stampa per i più piccoli
December 20, 2025
Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.
In questa puntata:
– A Sydney, in Australia, due terroristi hanno sparato contro le persone che stavano celebrando la festa ebraica di Hanukkah su una spiaggia, uccidendo 15 persone e ferendone una quarantina. Tra coloro che si sono salvati, alcuni devono la vita al coraggio di altri cittadini
– Il parlamento italiano discute sulla manovra, una legge da approvare obbligatoriamente entro il 31 dicembre e che contiene le cifre che lo Stato prevede di spendere l’anno successivo per scuole, ospedali, strade e polizia.
– Migliaia di impronte di prosauropodi, una specie di dinosauri erbivori dal collo lungo, sono state trovate sulle montagne dello Stelvio, un parco naturale in provincia di Sondrio, in Lombardia.
– Gli scienziati hanno scoperto che orche e delfini - due specie intelligenti ma che finora si credevano essere molto indipendenti - collaborano per cacciare i salmoni giganti.
– I giornali raccontano che in Giappone i wc sonori, diffusi da decenni nelle toilette femminili, sono diventati una mania nazionale (e non solo).

