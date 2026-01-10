Venezuela, tragedia svizzera, il trasloco delle marmotte: 5 notizie spiegate ai bambini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Altri episodi
Jacques Moretti è stato portato via con un cellulare della polizia dopo ore di interrogatorio. Per la consorte chiesti i domiciliari
Il presidente dell'Assemblea di Caracas, Rodriguez, ha annunciato la liberazione di un consistente numero di detenuti (fra cui molti stranieri). Nella lista c'è il nome dell'imprenditore Luigi Gasperin e del giornalista Biagio Pilieri. Le speranze per gli altri 26, tra cui il cooperante veneto
L'ex sottosegretaria all'Istruzione, Ugolini: ai funerali di Giovanni Tamburi, a Bologna, mi sono domandata anche dove fossimo noi adulti. Dovremmo essere il loro trampolino di lancio, non il “fosso” in cui cadono
Omicidio colposo e incendio i reati ipotizzati, con gli investigatori italiani pronti a recarsi in Svizzera per i rilievi (così come quelli belgi). Aumenta la pressione sulla magistratura elvetica
Via i dazi sul 91% degli scambi. Vietato l'export in Europa di carne agli ormoni, per il manzo ingresso controllato. Protezione per 58 prodotti italiani