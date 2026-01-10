Venezuela, tragedia svizzera, il trasloco delle marmotte: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, che governa il Paese illegalmente, è stato arrestato per ordine del presidente americano Donald Trump che lo accusa di organizzare il traffico di droga verso gli Stati Uniti. Organizzare un’azione simile in una nazione straniera, anche se molto disastrata e governata da un dittatore, è un fatto fuori dall’ordinario e fa discutere. Ma Trump tira dritto e pensa alla Groenlandia.

– Il 2026 si è aperto con una tragedia nella località svizzera di Crans-Montana dove un incendio, scoppiato in un locale durante una festa per il nuovo anno, ha ucciso 40 ragazzi.

– Dal primo gennaio la Bulgaria ha abbandonato il lev e iniziato a usare l’euro come moneta nazionale.

– Robot che caricano la lavastoviglie o che controllano gli animali domestici: ecco le innovazioni presentate al Ces, la più grande fiera mondiale delle novità tecnologiche in corso a Las Vegas, negli Stati Uniti.

– A Livigno le piste sono pronte per le gare delle olimpiadi invernali. C’è solo un problema: le marmotte.