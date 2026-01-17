Trentini libero, l'Iran e la piazza, il coniglio esploratore: 5 notizie spiegate ai bambini
La nuova puntata de Le notizie della Illy, il podcast di rassegna stampa per i più piccoli
1 min di lettura
January 17, 2026
Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.+
In questa puntata:
– L’italiano Alberto Trentini è stato tenuto in cella a Caracas, in Venezuela, dove si trovava per aiutare la popolazione, per 432 giorni anche se non aveva fatto niente. Finalmente questa settimana è stato liberato.
– Da settimane in Iran, un grande Paese tra Europa e Asia, la popolazione protesta: prima per motivi economici e poi contro il governo degli ayatollah che – per tutta risposta – ha bloccato Internet e sparato sulla folla facendo migliaia di morti.
– Due economisti propongono una “start tax”, ovvero di abbassare le tasse a chi ha meno di 35 anni per permettere ai ragazzi di costruirsi più facilmente una vita.
– Un cetriolo, un meteorite e persino un faro: sono alcuni delle nuove emoji che potrebbero essere approvate ed entrare, nel 2026, nelle tastiere di smartphone e pc
– Un peluche perso da un bambino nel Parco di Banff, in Canada, ha vissuto mille avventure. In attesa che il suo padrone venga a riprenderlo
