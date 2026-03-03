«Ha ucciso cinque anziani»: indagato autista di ambulanza

Omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione e commesso "col mezzo di sostanze venefiche o altro mezzo insidioso". Un'accusa pesante quella che grava sull'autista di ambulanze indagato nell'inchiesta di carabinieri e Procura di Forlì e sospeso dalla Croce Rossa. Almeno cinque, da febbraio 2025, gli anziani morti durante o dopo il trasporto in ospedale, tra Forlì e Santa Sofia, mentre era in servizio: su una donna deceduta a novembre scorso è stata eseguita l'autopsia. Su altri casi sarebbero in corso verifiche. L'ipotesi sembra essere quella di omicidi in serie, commessi somministrando qualcosa di letale alle vittime. L'uomo si dice estraneo alla vicenda ed è pronto a collaborare con gli inquirenti. Si tratterebbe, insomma, di una sfortunata coincidenza.

Ma la procura la pensa diversamente. E adesso i parenti delle vittime vogliono vederci chiaro. "Abbiamo saputo dai nostri avvocati, perché in questo momento non siamo a Forlì, di questa indagine che riguarda la morte di nostra madre. Siamo sconvolti" dice Vittorio, figlio di una donna anziana morta a novembre 2025. "E' una cosa enorme da accettare. Abbiamo piena fiducia nella Procura di Forlì e nel lavoro che sta facendo, noi ci saremo fino in fondo per capire davvero cosa è successo e perché. Vogliamo solo la verità", continua il figlio della presunta vittima, assistito dagli avvocati Max Starni e Massimo Mambelli.