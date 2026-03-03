Farmaci e sostanze dopanti illegali: sequestri e arresti in Italia

Farmaci e dispositivi medici illegali, prodotti dopanti, integratori alimentari privi delle necessarie autorizzazioni: sono migliaia i prodotti sequestrati nel corso dell’operazione internazionale per il contrasto alla criminalità farmaceutica denominata “Shield VI” (acronimo di Safe Health Implementation, Enforcement and Legal Development), coordinata dall’Europol in 30 Paesi. In Italia, oltre al sequestro di migliaia di prodotti per un valore commerciale di 550.000 euro, l’indagine ha consentito di oscurare siti web di vendita di farmaci contraffatti e di colpire 12 gruppi criminali. L’attività investigativa nel nostro Paese, svolta tra aprile e novembre dello scorso anno, è stata affidata al comando Carabinieri per la Tutela della salute (Nas) e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ha portato all'apertura di 91 attività investigative, per un totale di 265 oggetti segnalati alla magistratura, a 3 arresti, alla disarticolazione di 12 gruppi criminali; sono stati scoperti 2 laboratori clandestini e 2 strutture illegali di assemblaggio dei principi attivi.

A livello internazionale, l’inchiesta si è avvalsa del supporto di organizzazioni antidoping nazionali, di decine di procure, e diversi organismi, tra cui l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (Euipo), l'Ufficio europeo Antifrode (Olaf), l'Agenzia mondiale Antidoping (Wada), Frontex e Interpol.