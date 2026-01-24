Groenlandia, Valentino addio, la spiaggia di patatine: 5 notizie spiegate ai bambini
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Altri episodi
La settimana di alte tensioni con l’alleato impone ai leader Ue di agire per rafforzare l’autonomia. I ritardi da colmare sulle tecnologie. E le contro-minacce sui Treasury bond
Le immagini di devastazione del ciclone Harry ci interrogano sulla necessità di limitare il consumo del territorio e dotare di infrastrutture adeguate, non certo del ponte sullo Stretto, Sicilia e Calabria
Immigrato regolare dal Gambia, non aveva trovato altra dimora. È deceduto nella macchina parcheggiata nel ghetto di Torretta Antonacci, nel Foggiano, mai bonificato nonostante i fondi del Pnrr
Viaggiavano dalla Tunisia verso il nostro Paese: lo denuncia Save The Children, spiegando che circa 60 persone, tra cui la madre , sono state tratte in salvo
La proposta di oncologi e fondazioni che hanno lanciato una raccolta firme. "In Francia e in Irlanda ha funzionato". Il rincaro riguarderebbe anche le sigarette elettroniche