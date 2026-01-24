Groenlandia, Valentino addio, la spiaggia di patatine: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Il presidente americano Donald Trump continua a parlare della Groenlandia, un territorio ghiacciato e poco abitato ma ricchissimo di risorse preziose su cui Trump vorrebbe mettere le mani. Ma la cosa non piace né alla Groenlandia né all’Unione Europea

– A 93 anni è morto Valentino, uno stilista italiano talmente famoso che per parlare di lui bastava il nome proprio. E che aveva inventato persino un suo colore

– Un’azienda di Castelfranco Veneto ha distribuito ai dipendenti un questionario con cui chiedeva di indicare i nomi dei primi colleghi da licenziare in caso di difficoltà

– In una grotta in Indonesia è stato trovato il disegno più antico del mondo: è una mano

– Gli abitanti di Eastbourne, una città di mare nel sud dell’Inghilterra, si sono ritrovati con una spiaggia invasa dalle patatine. E non sono contenti