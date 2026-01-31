<Attualità

L'Ice, la frana di Niscemi, gli italiani diffidenti: 5 notizie spiegate ai bambini

La nuova puntata de Le notizie della Illy, il podcast di rassegna stampa per i più piccoli
January 31, 2026
Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.
In questa puntata:
– Nella città americana di Minneapolis gli agenti dell’Ice hanno ucciso un uomo di 37 anni di nome Alex Pretti. è solo l’ultima azione violenta di questa polizia speciale che il presidente Trump ha mandato a cacciare le persone straniere e che giustifica in tutto.
– Una frana ha fatto scivolare una fetta di terra di quattro chilometri a Niscemi, una città in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Sopra c’erano delle case che adesso sorgono sull’orlo del burrone: una situazione che poteva essere evitata.
– Un sondaggio rivela che tre italiani su quattro pensano di dover stare sempre ben attenti e di doversi difendersi perché altrimenti gli altri sarebbero pronti ad approfittarsi della loro ingenuità. E i più diffidenti sono i giovani.
Alex Honnold è salito sul Taipei 101, un grattacielo di oltre 500 metri che sorge nella capitale dell’isola asiatica di Taiwan. Non con l’ascensore; bensì scalandola senza corde né attrezzature di sicurezza.
– Da diversi anni l’associazione American Prairie riserva praterie ai bisonti, che però sono grandi e hanno bisogno di spazio su cui altri vorrebbero mettere le mani.

