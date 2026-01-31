L’Ice, la frana di Niscemi, gli italiani diffidenti: 5 notizie spiegate ai bambini
Anche se le nuove abitazioni sono più sicure e moderne, il rischio è trasferire le persone senza la comunità. Per questo è essenziale preservare la continuità delle relazioni sociali
Non solo Milano e Cortina: con le gare fra Livigno e Bormio, i Giochi sono l’occasione per scoprire anche questo angolo di Lombardia ricco di storia, tradizioni e sapori secolari
Sono le persone che possono lavorare all'esterno. Nel carcere di Bollate, a Milano, hanno incontrato le imprese per un impiego: tra chi lo trova la recidiva crolla
La zona rossa ha inghiottito per sempre molti luoghi simbolo del paese siciliano, dove la popolazione adesso cerca di riorganizzare una quotidianità nell’emergenza. Al santuario Maria Santissima del Bosco viavai di fedeli in preghiera. In oratorio i ragazzi studiano e giocano
Un uomo si è ucciso a Firenze, altri due casi in pochi giorni nel penitenziario di Padova, al centro delle polemiche per lo spostamento improvviso di un gruppo di detenuti in altre strutture. L'appello del vescovo Cipolla