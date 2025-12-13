Social vietati, la petroliera venezuelana, un fumetto super: 5 notizie spiegate ai bambini

Le notizie della illy è un podcast di rassegna stampa per bambini di Ilaria Beretta. Ogni sabato, da settembre a giugno racconta e spiega ai bambini dai sei anni in su le notizie della settimana che sono apparse sui giornali italiani o su quelli stranieri. Dagli esteri alla politica, dalla cronaca all’economia: Le notizie della illy è il podcast per chi crede che anche i bambini abbiano il diritto di capire che cosa sta succedendo e che l’attualità non è mai troppo grande per essere spiegata ai più piccoli.

In questa puntata:

– Da mercoledì in Australia, per legge, i ragazzi con meno di 16 anni non potranno avere un proprio profilo sui social network. Secondo alcuni la misura evita che i giovani diventino dipendenti dai dispositivi, secondo altri la regola toglie a una intera generazione il diritto a esprimersi.

– Donald Trump ha ordinato di sequestrare una petroliera venezuelana: è solo l’ultimo gesto di una lotta tra il Paese sudamericano, governato dal dittatore Maduro, e gli Stati Uniti.

– L’Unesco, l’ente dell’organizzazione delle Nazioni Unite incaricato della cultura, ha dichiarato la cucina italiana - fatta di lasagne, pizza, caffè e tiramisù - “patrimonio immateriale dell’umanità”.

– Da 10 centesimi a ben nove milioni di dollari: questa è la cifra strabiliante alla quale è stato venduto il fumetto più costoso del mondo, il primo numero della serie americana dedicata a Superman.

– Per le strade della città ucraina di Chernobyl interessata da un grave incidente radioattivo nel 1986 hanno iniziato a girare cani con il pelo blu…