"Il Santo Padre ha nominato Membro Ordinario della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali l'Onorevole Professoressa Marta Maria Carla Cartabia, Ministra della Giustizia del Governo Italiano". Lo riferisce il Bollettino della Sala stampa vaticana.

Nata a San Giorgio su Legnano, in Lombardia, il 14 maggio del 1963, la ministra Cartabia ha conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano e un dottorato di ricerca su Fundamental principles and European integration presso l’European University Institute a Firenze. È Presidente emerito della Corte Costituzionale e Docente di Diritto Costituzionale presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Oltre a ricoprire diversi incarichi di responsabilità editoriale in riviste a carattere scientifico, ha all’attivo numerose pubblicazioni nell’ambito della sua attività di ricerca: il diritto costituzionale italiano ed europeo, la giustizia costituzionale, la protezione dei diritti fondamentali e il rapporto tra Stato e confessioni religiose.