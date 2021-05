COMMENTA E CONDIVIDI













Vaccini, vaccini per tutti e presto- Perché se anche l'ultimo non sarà salvo, nessuno sarà davvero fuori pericolo. E per farlo servirà non solo aumentare la produzione di vaccini, ma fare in modo che quei sieri siano distribuiti in maniera più equa, altrimenti come ha ammonito Bill Gates le persone «moriranno senza ragione». È iniziato con le migliori intenzioni stamane alle 12 il Global Health Summit, voluto a Villa Pamphilj dalla presidenza del G20 e organizzato dall'Italia per fare il punto sulla strategia globale di uscita al più presto dalla pandemia e sulla necessità di dare il vaccino a tutto il mondo. Ne scaturirà la "dichiarazione di Roma", firmata dai leader di 20 Paesi, 12 organizzazioni internazionali e i principali attori globali della salute: sarà in sostanza la condivisione delle lezioni apprese durante l’ultimo anno, sintetizzate in 16 principi «che guideranno la risposta veramente globale alle future crisi sanitarie».

In apertura di giornata la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato che «come Europa daremo 100 milioni di dosi di vaccini ai paesi a basso-medio reddito entro la fine del 2021», plaudendo anche agli operatori sanitari «che hanno lavorato senza

sosta, salvato vite e che si sono impegnati anche quando non c’era più niente da fare». Dal canto suo il premier Mario Draghi ha sottolineato che «la nostra priorità deve essere quella di garantire che tutti noi superiamo quella attuale insieme. Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo velocemente», assicurando i vaccini ai Paesi più piveri e agglungendo che «la crisi globale non è finita, dobbiamo agire in fretta».

Ma è dagli scienziti che è arrivato il quadro di quello che il mondo si dovrà aspettare in futuro. E la realtà è che il mondo sta entrando nell'era delle pandemia, per questo il panel di 26 esperti internazionali sottolinea come «gli sforzi di oggi per affrontare il Covid-19 dovrebbero includere

investimenti e misure di risposta che abbiano il maggior potenziale possibile per un miglioramento sostenibile della prevenzione, inclusi gli investimenti in risorse umane e nella loro formazione, della preparazione e della risposta alle minacce globali per la salute».

Cos'è il Global Health Summit

È un evento speciale della presidenza G20, organizzato dall’Italia in partnership con la Commissione Europea, a cui prendono parte circa 20 capi di Stato, live o attraverso un video messaggio (come farà la Cina), le maggiori organizzazioni internazionali, esponenti della comunità scientifica come il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, e i principali attori mondiali in tema di salute. Fra gli oratori, infatti, ci saranno Bill Gates, Mario Monti in qualità di presidente della Commissione paneuropea sulla salute e lo sviluppo sostenibile, Hung Evans co-fondatore del Global Citizen, i vertici Ue tra cui il commissario per la Salute Stella Kyriakides e il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni, come pure il presidente dell’Oms, Tedros Ghebreyesus, un organizzazione che nelle conclusioni finali viene riconosciuto come «centrale». L’evento è iniziato alle 12 con il pre-summit e si conclude alle 18 con le conclusioni del presidente del Consiglio Mario Draghi e della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e la firma della dichiarazione di Roma.

Cosa succederà

La dichiarazione di Roma che i leader di 20 Paesi, 12 organizzazioni internazionali e i principali attori globali della salute firmeranno oggi al termine del Global Health Summit di Villa Phampilj a Roma, in modalità virtuale, sarà la condivisione delle lezioni apprese durante l’ultimo anno, sintetizzate in 16 principi «che guideranno la risposta veramente globale alle future crisi sanitarie». Inoltre oggi la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen annuncerà un’iniziativa europea «per sviluppare centri di produzione del vaccino contro il Covid-19 in tutta l’Africa che coinvolgerà attori pubblici, privati e i governi dei Paesi del continente».

Innanzitutto i 'grandi del mondo' concordano sulla necessità di lavorare insieme per promuovere la produzione industriale di vaccini, puntando sulla rimozione degli ostacoli e delle «strettoie commerciali».

Nella dichiarazione, infatti, viene riconosciuto il valore della proprietà intellettuale, fanno sapere fonti Ue. E dunque è probabile che non si imboccherà la strada della sospensione dei brevetti, come chiedono anche voci molto autorevoli (compresa quella del Papa), ma si sceglierà di seguire la strada «in coerenza con l’accordo Trips promosso dall’Organizzazione mondiale del commercio e in un quadro concordato», privilegiando le «licenze volontarie e il trasferimento sempre volontario di conoscenze, così come la messa in comune dei brevetti ».

La logica alla base delle azioni del documento è la necessità, compresa ancor più in questi mesi di pandemia, di «costante e concreta collaborazione e solidarietà tra tutti i Paesi», per evitare – sono i ragionamenti degli organizzatori a Roma – che «la pandemia, un evento simmetrico nel mondo, continui ad avere conseguenze asimmetriche » colpendo Paesi che hanno un livello di vita, un sistema sanitario e infrastrutture carenti.

Perciò nella Dichiarazione di Roma vengono individuate cinque aree su cui intervenire per non farsi trovare impreparati la prossima volta: solidarietà, equità, cooperazione multilaterale, buona governance e mettere le persone al centro della preparazione alla risposta alle pandemie, basandosi su scienza, dialogo e finanza sostenibile.

Come farlo? Attraverso le 'lezioni' imparate in questo periodo: il multilateralismo è la migliore strada per affrontare le crisi sanitarie; rimuovere i 'colli di bottiglia', che strozzano le catene di approvvigionamento, e i divieti alle esportazioni; investire a livello globale nella forza lavoro del settore sanitario. E c’è anche l’affermazione secondo cui la proprietà intellettuale serve ad aumentare la capacità produttiva nel mondo. Il che non fa ben sperare su un cambio di rotta in proposito.