La statua del Redentore in cima al monte Ortobene di Nuoro - Foto di Luciano Monni

Finalmente una tregua dal maltempo in Sardegna, dopo le abbondanti nevicate di ieri, lunedì, al centro dell'isola, e i violenti temporali che hanno messo in ginocchio le province del sud e del nord est.

Oggi le temperature sono leggermente risalite e già sopra i 400 metri di altitudine si gode l'incanto delle colline e delle montagne che restano imbiancate. Ma ancora si registrano disagi: sono in corso gli ultimi interventi per ripristinare la viabilità e, oltre ai mezzi spazzaneve, le forze di sicurezza si prodigano per rimuovere dalle strade rami o interi alberi caduti.

Una panoramica di Ollolai (NU) - Foto Baku Meteo

Scuole ancora chiuse nei comuni confinanti con il massiccio del Gennargentu e grosse difficoltà anche per gli allevatori della zona. In alcuni paesi ancora non è stato possibile risolvere il blackout elettrico causato dal ghiaccio che ha provocato corto circuiti alle cabine principali dell'alta tensione, lasciando al buio e al freddo le case dei barbaricini e rendendo difficili persino le comunicazioni telefoniche.

La chiesa cattedrale di Nuoro - Foto di Samuele Pisanu

In mattinata non ci sono state nuove precipitazione nevose, che però potrebbero vrificarsi ancora nei prossimi giorni, già a partire da domani, mercoledì, quando è previsto un nuovo peggioramento del meteo. Stavolta però la neve è attesa solo nei rilievi più alti, mentre nelle altre parti della Sardegna sono attese piogge e temporali.