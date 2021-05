Mario Draghi - Ansa

Si arricchiscono di una presenza illustre gli Stati generali della Natalità, dove si dibatterà del “destino demografico dell’Italia e del mondo”: anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, interverrà infatti all'iniziativa voluta e organizzata dal Forum delle associzioni familiari. La conferma arriva da Palazzo Chigi. Il premier interverrà di persona all'evento che si terrà all'Auditorium di via della Conciliazione e che, pur essendo prevalentemente on-line, verrà aperto alle 9 e 30 - come già annunciato - da papa Francesco, anch'egli presente di persona. Potrebbe essere, quindi, anche l'occasione per un primo incontro diretto fra il pontefice e il capo del governo.

Gli Stati Generali sono stati convocati dal presidente nazionale del Forum, Gigi De Palo, per mettere attorno a un tavolo le istituzioni, le imprese, i media e il mondo della cultura per approfondire la sfida dell'inverno demografico e sollecitare una nuova narrazione sul tema della natalità. Tra i relatori, sono previsti i saluti istituzionali della ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Quindi il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, presenterà dati inediti e proiezioni sulla natalità in Italia nei prossimi decenni. Ci saranno anche tre tavoli tematici: uno dedicato al mondo delle imprese, uno alle banche e alle assicurazioni, uno al mondo dei media, sport e spettacolo (atteso tra gli ospiti, tra gli altri, anche il calciatore della Lazio Ciro Immobile).