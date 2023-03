Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Dieci articoli, che prevedono innanzitutto la stretta sui trafficanti di vite umane, ma potenziano anche i centri rimpatri, prevedono la nomina di un commissario in caso di malfunzionamento degli stessi, portano il decreto flussi a tre anni. Sono tante le novità contenute nel dl che oggi il governo varerà nel Cdm straordinario di Cutro. Tra queste, anche il potenziamento della sorveglianza in mare, coinvolgendo anche i comandanti di navi da guerra. Il Cdm è programmato per le 15.30, e oggi a Cutro si sono visti diversi striscioni di proteste. Qui di seguito i contenuti della bozza del provvedimento.

Fiori e candele per le vittime del naufragio di Cutro - Ansa

Quote flussi e quote preferenziali

"Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".

Quote "preferenziali" verranno inoltre assegnate ai lavoratori di Paesi che, "anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari".



Ansa

Al di fuori dalle quote stabilite dal decreto flussi, è consentito "l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa un corso di formazione professionale e civico-linguistica, organizzato sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato". E' una delle misure contenuta nella bozza di decreto legge oggi all'esame del cdm di Cutro.

I lavoratori sono ammessi al corso se non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative ad elementi ostativi.

La domanda di visto di ingresso è presentata, pena la sua decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.

Il ministero del Lavoro può promuovere "la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia".



Centri rimpatri

Potenziamento dei centri rimpatri, ma anche una stretta per quei centri dove i migranti arrivano e trovano condizioni fatiscenti, strutture malfunzionanti. Con tanto di nomine di commissari ad hoc.

Sono alcune delle misure previste nella bozza del decreto sull'immigrazione irregolare e la gestione dei flussi che arriverà oggi nel Cdm straordinario a Cutro, in Calabria.

In particolare, all'articolo 9 è previsto il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri "in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia ".



All'articolo 8, invece, sono contenute misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti. E si prevede che, "qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti" con "l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto", il prefetto possa, con proprio decreto, nominare "uno o più commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa".

All'articolo 10 la sorveglianza viene prevista, "compatibilmente con i preminenti compiti militari", anche "ai Comandanti delle navi da guerra al di fuori delle acque territoriali e dell'area di mare internazionalmente definita come zona contigua''.