L'esercito spagnolo è stato dispiegato a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, in seguito all'arrivo di circa 6mila migranti dal Marocco, entrati via mare nelle ultime 24 ore senza che le autorità marocchine intervenissero. "L'esercito spagnolo è sul confine come deterrente, ma ci sono enormi quantità di persone sul lato marocchino pronte a entrare", ha dichiarato Juan Jesus Vivas, presidente-sindaco di Ceuta, a radio Cadena Ser, parlando di "invasione".

Sulla spiaggia di Tarajal sono arrivati veicoli blindati e soldati inviati da Madrid. Nel frattempo, il ministro dell'Interno Fernando Grande-Marlaska ha dichiarato che 2.700 persone sono state rimpatriate sinora in Marocco. Ha promesso "tutte le misure necessarie" per metter fine alla crisi migratoria, assicurando che nessun minore dei 1.500 arrivati nell'enclave è stato rimandato indietro e la loro situazione sarà valutata. Secondo El Pais, il flusso di arrivi iniziato martedì è diminuito, ma via mare continuano ad arrivare persone, spesso con sintomi di ipotermia, fa sapere El Pais.



Naufragio a largo di Tunisi, almeno 50 dispersi

Almeno 24 migranti sono annegati in un naufragio al largo di Tunisi mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo dalla Libia all'Italia. 33 persone migranti sono state salvate l'organizzazione umanitaria della Mezzaluna Rossa tunisina.

In un secondo momento il portavoce del ministero della Difesa della Tunisia, Mohamed Zekri, ha aggiunto che altre 33 persone sono state salvate dai lavoratori di una piattaforma petrolifera. La barca, ha spiegato, è affondata al largo di Sfax, dove navi della marina sono state inviate a cercare le persone disperse.

Flavio Di Giacomo, portavoce dell'ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Oim, aveva in precedenza parlato di almeno 50 dispersi e solo 33 sopravvissuti, tutti provenienti dal Bangladesh.

Nelle ultime settimane si sono verificati annegamenti al largo delle coste tunisine, con un aumento della frequenza dei viaggi in Europa dalla Tunisia e dalla Libia verso l'Italia a causa del miglioramento del tempo.

















L'appello della commissaria europea agli Affari interni sulla gestione delle crisi migratorie

"Ieri almeno 6mila persone sono arrivate a Ceuta. Dobbiamo fare tutto il possibile per salvare vite ed evitare questi viaggi pericolosi. Abbiamo bisogno del nuovo Patto sull'immigrazione e l'asilo per gestire e salvare vite e mostrare solidarietà con i Paesi coinvolti. Come le 24 imbarcazioni con 2.100 migranti che sono arrivate a Lampedusa soltanto in due giorni la settimana scorsa. Almeno 600 erano minori non accompagnati. Chiedo agli Stati membri di aiutare queste persone e che si aiuti l'Italia con i ricollocamenti. Più di 600 persone sono morte quest'anno nel Mediterraneo". Lo ha affermato la commissaria europea agli Affari Interni, Ylva Johansson, intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che andrà nelle enclave di Ceuta e Melilla, dopo che circa 6mila migranti sono entrati in poche ore a Ceuta dal Marocco. Lo ha riferito El Pais. Sanchez, che ha informato il re Felipe VI della situazione, ha avvertito il Marocco che la Spagna difenderà le frontiere nazionali: "Saremo fermi di fronte a qualsiasi sfida, di fronte a qualsiasi eventualità e circostanza".

"Voglio comunicare a tutti gli spagnoli e in particolare a quelli che vivono a Ceuta e Melilla che ristabiliremo l'ordine il più rapidamente possibile", ha detto Sanchez in conferenza stampa.

"L'integrità di Ceuta come parte della nostra nazione, la nazione spagnola, la sua sicurezza e la tranquillità dei nostri compatrioti e residenti sono garantite dal governo spagnolo con tutti i mezzi disponibili", ha aggiunto. "In qualità di presidente del governo, ho sempre creduto fermamente che il Marocco sia un paese partner, amico della Spagna, e dovrebbe continuare ad essere così. La cura delle nostre relazioni è sempre stata parte della politica estera spagnola, anche del mio governo. E così dovrebbe continuare a essere. Il mio desiderio è rafforzare ulteriormente questo rapporto di amicizia", ha aggiunto Sanchez.



Perché è esplosa la crisi umanitaria a Melilla?

Il ministero degli Esteri spagnolo ha convocato l'ambasciatore del Marocco in Spagna Karima Benyaich, dopo l'arrivo massiccio di migranti nelle ultime ore nell'enclave di Ceuta. Stando al ministro dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, solo 86 persone migranti sono riuscite ad entrare nell'enclave spagnola in Marocco.

Va sottolineato che la crisi migratoria si somma a quella diplomatica scatenata dall'accoglienza in Spagna del leader del Fronte Polisario, Brahim Ghali, ricoverato a per essere curato dal Covid.

Il governo spagnolo aveva addotto spiegazioni di carattere umanitario che però non hanno soddisfatto Rabat che l'8 maggio scorso aveva minacciato di trarre le conseguenze di quanto accaduto e aveva contestato il mancato preavviso.